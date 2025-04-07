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    高雄最大親水公園模擬圖曝光 網評：可玩性大增

    高雄星光水岸公園戲水區位於高雄展覽館旁，是近幾年高雄人氣玩水景點。（記者王榮祥攝）

    高雄星光水岸公園戲水區位於高雄展覽館旁，是近幾年高雄人氣玩水景點。（記者王榮祥攝）

    2025/04/07 10:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府啟動「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，將目前人氣超高的星光水岸公園戲水區加料加大，成為高雄最大親水公園，臉書社群高雄好過日今曝光模擬圖，推估明年誕生、可玩性將大幅增加。

    高雄星光水岸公園戲水區位於高雄展覽館旁，面積約5公頃，962平方公尺的戲水區僅占公園面積約5％，設施豐富完備、交通便利，每年約6月下旬開放，是近幾年大高雄人氣玩水景點。

    市長陳其邁去年表示。靠近高雄港21號碼頭會有一處全新戲水空間；工務局公園處說明，計畫加大水岸公園戲水區，延伸到21號碼頭場域，除增加遊憩設施，也會闢建涼亭等遮蔭處，方便民眾休息，近期會啟動細部設計，目標明年暑假啟用。

    好過日指出，在布魯樂谷結束營業後，10多年間高雄都缺乏有規模的水上樂園，期間也有各種投資傳言但都未成真，星光水岸公園戲水池近年開放都吸引不少人潮，但空間不大，2023年時副市長林欽榮指示工務局辦理「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，進行星光公園戲水區擴大。

    好過日PO出數張模擬圖，透露去年廠商開始進行細部設計，將戲水空間一舉擴大到涵蓋整個公園的8000多坪，並適應氣候闢建涼亭等遮蔭處，改善盥洗更衣空間，周邊還會引進市集，未來甚至可結合「新光站」的日晷意象造型塔和建物進行活化。

    目前工程已啟動施工，工程經費約1.69億元，告示牌是10月底完工，但應該要等到明年暑假才能正式開放啟用，從現在可見的設計圖來看，未來親水公園可玩性大幅增加，加上2026年85大樓新飯店預定啟用等新機能引進，也能成為港濱休憩的一大景點。

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

    高雄最大親水公園模擬圖曝光。（翻攝好過日）

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