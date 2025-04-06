為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    落實居住正義 新北三重、土城再添739戶社宅

    新北市三重區富貴段土地預計興建352戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

    新北市三重區富貴段土地預計興建352戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

    2025/04/06 18:26

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決都會區高房價問題，新北市積極推動社會住宅，其中三重區富貴段的公園綠地，將變更為社會福利設施用地，預計興建352戶社宅，預計2027年動工、2031年竣工。另土城區板院段土地也將規劃387戶社宅，2處合計有739戶。

    城鄉發展局都市計畫科長鄧涵瑛指出，為落實居住正義，市府優先盤點新北市轄內具變更可行性且低度利用的公有土地，作為社會住宅使用，其中三重區富貴段467地號等3筆土地，原本為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約3141平方公尺（約950坪），現況為集智綠地公園及碧華里開心農場。

    鄧涵瑛表示，近年房價飆漲，青年及弱勢族群尋找居所不易，考量三重區地狹人稠，上述土地變更為社會福利設施用地，符合公益性與必要性，作為社福、長照、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等多元使用，初步規劃352戶社會住宅，同時提供公益設施空間，滿足民眾需求。

    城鄉局說明，三重富貴段基地周邊鄰近淡水河畔帶狀公園，600公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等9處綠地開放空間；都市計畫變更案今年1月17日通過新北市都市計畫委員會審議，預估興建社宅工程經費為30.7億元，由市府編列預算，預計2027年動工、2031年竣工。

    另外，位於土城區金城路2段、青雲路交界處的板院段土地，原為停車場用地，同樣變更為社會福利設施用地，面積約4296平方公尺（約1300坪），現況為土城逾期車輛放置場，規劃興建387戶社宅，以取得綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震標章為設計原則，結合公益設施，周邊留設開放空間，打造「健康、舒適、樂活」的青年社會住宅。

    城鄉局企劃建築科科長陳以霖說，土城板院段社宅目前在先期規劃階段，同步進行都市計畫變更作業，都計案已提送新北市都市計畫委員會，等審議通過後可發包工程。

    新北市土城區板院段土地預計興建387戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

    新北市土城區板院段土地預計興建387戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播