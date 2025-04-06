落實居住正義 新北三重、土城再添739戶社宅

新北市三重區富貴段土地預計興建352戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

2025/04/06 18:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決都會區高房價問題，新北市積極推動社會住宅，其中三重區富貴段的公園綠地，將變更為社會福利設施用地，預計興建352戶社宅，預計2027年動工、2031年竣工。另土城區板院段土地也將規劃387戶社宅，2處合計有739戶。

城鄉發展局都市計畫科長鄧涵瑛指出，為落實居住正義，市府優先盤點新北市轄內具變更可行性且低度利用的公有土地，作為社會住宅使用，其中三重區富貴段467地號等3筆土地，原本為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約3141平方公尺（約950坪），現況為集智綠地公園及碧華里開心農場。

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鄧涵瑛表示，近年房價飆漲，青年及弱勢族群尋找居所不易，考量三重區地狹人稠，上述土地變更為社會福利設施用地，符合公益性與必要性，作為社福、長照、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等多元使用，初步規劃352戶社會住宅，同時提供公益設施空間，滿足民眾需求。

城鄉局說明，三重富貴段基地周邊鄰近淡水河畔帶狀公園，600公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等9處綠地開放空間；都市計畫變更案今年1月17日通過新北市都市計畫委員會審議，預估興建社宅工程經費為30.7億元，由市府編列預算，預計2027年動工、2031年竣工。

另外，位於土城區金城路2段、青雲路交界處的板院段土地，原為停車場用地，同樣變更為社會福利設施用地，面積約4296平方公尺（約1300坪），現況為土城逾期車輛放置場，規劃興建387戶社宅，以取得綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震標章為設計原則，結合公益設施，周邊留設開放空間，打造「健康、舒適、樂活」的青年社會住宅。

城鄉局企劃建築科科長陳以霖說，土城板院段社宅目前在先期規劃階段，同步進行都市計畫變更作業，都計案已提送新北市都市計畫委員會，等審議通過後可發包工程。

新北市土城區板院段土地預計興建387戶社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（城鄉局提供）

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