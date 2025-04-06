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    6高中生受困六福村「臨機應變」 網大讚：配玩免費票

    今年兒童清明連假期間，新竹六福村推出「未滿18歲者」可免費進園遊玩的活動，吸引大批遊客前往。（圖擷取自「六福村主題遊樂園」臉書粉專）

    今年兒童清明連假期間，新竹六福村推出「未滿18歲者」可免費進園遊玩的活動，吸引大批遊客前往。（圖擷取自「六福村主題遊樂園」臉書粉專）

    2025/04/06 19:25

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年兒童清明連假期間，新竹六福村推出「未滿18歲者」可免費進園遊玩的活動，吸引大批遊客；未料活動某日閉園後，許多未成年遊客搭不上接駁車離場、或沒有錢搭計程車，被迫受困山上，引發熱議。對此，有高中生透露自己和同伴們如何臨機應變，順利從山上脫困，令網友讚賞不已。

    有名高中生在Threads發文透露，自己和5位同學3日一早前往六福村，未料下午5時準備離開，售票口外面已擠滿人了，現場近1000人都在叫車完全叫不到。他們查看現場公車班次表，發現只有2班，認為依現場人數肯定無法擠上公車，於是一行人當機立斷，趁著天色尚未完全暗下來，選擇走路下山，並花了半小時左右抵達山下的便利商店。

    原PO指出，他們在便利商店稍作休息，並持續嘗試叫車與聯絡家人，過了2小時左右順利叫到車，最終全員平安返家。原PO表示，可以理解被困在山上下不來的人心情，「因為我們就算下山那個地方也沒公車很偏僻，當時也蠻絕望的，幸好朋友們情緒都很穩定，冷靜想辦法解決，不然我們應該卡更久。」

    文章曝光後，掀起網友熱議，眾人紛留言讚賞，「很聰明唷！看到人潮太多，果斷下山到超商等！」、「其實能結伴同行，還有手機在身能查地圖，很有安全感了」、「這才是配玩免費票的人！懂得臨場反應！希望這篇可以飄出去給其他巨嬰看」、「謝謝你分享你們的解決方法，讓大家知道，台灣的高中生也是有睿智冷靜的人」。

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