桃園航空城安置住宅陸續取得使照 將啟動分批驗屋、交屋程序

桃園航空城安置住宅陸續取得使照，4月啟動分批驗屋及交屋程序。（圖由桃市府住宅處提供）

2025/04/06 10:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城安置住宅本月將啟動分批驗屋及交屋程序，桃市府住宅發展處表示，此次航空城安置選配住宅多達1400戶，桃市府與交通部民航局近日將以正式公文，依序通知民眾驗、交屋期程。

住宅處表示，航空城安置住宅工程共有11個街廍、51棟、1925戶，分別有桃市府及民航局等基地，俗稱「蛋白區」與「蛋黃區」，各基地均已進入全區收尾及工程驗收階段，並同步申請使用執照中，3月底已領得第1張使照，其他安置住宅也將於5月底前全數領得使照。

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住宅處表示，此次航空城安置選配住宅多達1400多戶，近期會按取得使照進度，陸續寄發驗交屋公函，民眾接到公文後應攜帶身分證明文件，於指定或另予約定的時間到場驗屋，驗屋時會提供標準表單讓民眾記錄驗屋需改善之處，並於通知繳納第1期購屋款後，辦理產權移轉。

桃市府都市發展局強調，市府與交通部以低於營建成本的價格供安置戶選配安置住宅，但並未減損施工品質，施工過程中相關耐震、防水工法均優於坊間建案，民眾驗屋時可先針對驗屋表單的項目就自宅內部進行驗屋，未來成立管委會時，則依公寓大廈管理條例針對公共區域點交，以維權益。

桃園航空城安置住宅陸續取得使照，4月啟動分批驗屋及交屋程序。（圖由桃市府住宅處提供）

桃園航空城安置住宅陸續取得使照，4月啟動分批驗屋及交屋程序。（圖由桃市府住宅處提供）

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