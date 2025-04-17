中國DeepSeek成本低，號稱堪比西方AI，一推出就敲響美國政界警鐘。（路透資料照）

2025/04/17 08:39

〔中央社〕中國DeepSeek成本低，號稱堪比西方AI，一推出就敲響美國政界警鐘。美國聯邦眾議院今天發布報告指出，DeepSeek將美國用戶資料傳給中共，且逾85%的回覆內容會壓制台灣議題。當詢問「賴清德是誰」時，DeepSeek回覆：「來聊數學吧。」

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和委員會主席共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）今天發布報告，揭露中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）對美國構成嚴重的國家安全威脅。

請繼續往下閱讀...

這份名為「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」報告指出，DeepSeek暗中將美國用戶資料輸送給中國共產黨，操控資訊內容以符合中共宣傳立場。

報告並附上科技媒體WIRED今年1月底的報導截圖，內容可見用戶拋出「台灣的政治現狀為何」、「賴清德是誰」以及「告訴我一些關於台灣的事情」共3題。

DeepSeek則一率回覆「抱歉，我目前還不確定該如何處理這類問題。不然我們來聊數學、程式設計及邏輯題吧！」

報告並將Deepseek的回應與ChatGPT及Claude等美國AI模型的回應進行比對。在並列測試中，DeepSeek不是拒絕回覆，就是重複中國的官方說法，而美國的AI模型則提供更平衡且具批判性的觀點。

報告指出，DeepSeek的審查機制分為兩個層面：一是透過自動過濾機制，讓回應在生成前即被刪除；二是透過內建偏誤（built-in biases），系統性地扭曲AI整體行為模式。DeepSeek的設計目的，就是確保AI與中共的意識形態及政治目標一致。

根據中國法律，AI生成的內容必須體現「社會主義核心價值」、支持「正確政治方向」，並避免產出可能「煽動顛覆國家政權」的內容。

北京也積極形塑AI系統如何詮釋、生成及發送資訊。中國法規要求企業確保演算法的「可控性」，以便讓中國政府直接影響AI決策，並允許北京根據需求修改AI行為模式。

報告提到，DeepSeek的結構使其本質上容易受到國家操縱，且缺乏透明機制揭示實際受到控制的程度，其產出應該被視為「替北京戰略利益服務」的工具。

DeepSeek與開放社會中的AI模式不同。根據報告，Deepseek的生態系統中，遵守國家意識形態是生存先決條件，因此在提供公正或未經過濾的觀點方面，AI聊天機器人無法被信任。

報告提醒，數百萬美國人現在正在使用這項為中共服務的AI系統。北京如今不再僅僅審查國內網路，同時也正將「防火長城」嵌入美國民眾日常使用的平台中。

「這份報告明確表示：DeepSeek不單純是AI應用程式，還是中國共產黨武器庫中的一款武器，目的在監控美國人、竊取我們的技術，並破壞美國法律體制」，穆勒納爾說。

行政院今年2月宣布，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法