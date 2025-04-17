天氣持續暖熱！未來10天2波鋒面接力影響 雨勢最大時間點曝光

氣象專家指出，預估到下週仍會持續偏暖，不過明天開始天氣不穩定，週六受鋒面接近影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨。至於下週二晚間起受另一波鋒面靠近影響，全台都有降雨機會。（資料照）

2025/04/17 08:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣暖熱，氣象專家指出，預估到下週仍會持續偏暖，不過明天開始天氣不穩定，週六受鋒面接近影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨。至於下週二晚間起受另一波鋒面靠近影響，全台都有降雨機會，其中又以中部以北、東北部地區及中南部山區的降雨強度將會是最高，且降雨還會持續好幾天。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，水氣漸增，西半部及金馬起霧的機率漸提高。空氣品質仍不佳，應注意。

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吳德榮表示，明日天氣持續暖熱，不過大氣漸不穩定，山區及北部平地午後偶有局部短暫陣雨的機率。週六鋒面接近，持續暖熱，山區午後及北部平地偶有局部短暫陣雨的機率，西半部及金馬也有起霧的機率。

吳德榮提到，下週日下午起受「微弱鋒面」影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨的機率，仍偏暖。至於下週一、二天氣好轉、氣溫偏高、「暖熱如夏」。

吳德榮也提醒，下週三至週六另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也很不穩定，期間發生「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等的機率高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，未來10天估計前後會有2道鋒面接近或通過台灣，其中週六晚間至週日第1道鋒面南移，由於低層噴流肇生時，地面鋒面還在大陸華中，環境有利條件並無法妥適配合，加上鋒面位置稍稍偏北，也導致累積降雨無法有效集中，預估雖會有降雨，但雨要下很劇烈的機會偏低。

「林老師氣象站」說明，下週二晚間第2道鋒面接近並快速通過，下週三晚間起，鋒面南壓並滯留於巴士海峽北部。由於這波鋒面環境條件良好，低層噴流配合環境流場輸送水氣到鋒面帶上，鋒後又有「強冷空氣」輻合，加上中層的深槽提供正渦度平流，非常有利對流的繼續發展。

「林老師氣象站」指出，預估下週二晚間起，發生豪大雨機率高；全台都有降雨機會，其中又以中部以北、東北部地區及中南部山區的降雨強度將會是最高，且降雨還會持續個好幾天，目前評估週三的雨勢最大。

「林老師氣象站」發文指出，未來10天估計前後會有2道鋒面接近或通過臺灣，其中週六晚間至週日第1道鋒面南移，下週二晚間第2道鋒面接近並快速通過，預估下週二晚間起，發生豪大雨機率高；全台都有降雨機會。（圖擷自臉書）

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