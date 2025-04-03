大甲媽祖遶境4/4起駕 接駁車資訊報你知

鎮瀾宮媽祖將起駕，參拜人潮增加。（記者張軒哲攝）

2025/04/03 13:00

〔記者張軒哲／台中報導〕「2025大甲媽祖遶境進香」將於明（4）晚10時45分起駕，因適逢連假，預估湧入人潮，台中市政府交通局今日指出，明日及4月13日（回鑾日）兩日，提供「朝富停車場（老虎城）-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」3條免費接駁專車，另也可搭乘鎮瀾宮周邊行經的26條公車路線，台鐵還加開疏運班次，搭公車與火車輕鬆拜媽祖。

交通局長葉昭甫表示，建議來自各地的民眾多運用大眾運輸工具，若從市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可在「朝富停車場（老虎城）」搭接駁車到大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，步行約10分鐘即到大甲鎮瀾宮；自行開車前往大甲的民眾，先將車輛停放於「美人山營區停車場」，再轉搭乘「美人山停車場-大甲高中」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘就能抵達大甲鎮瀾宮。

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交通局表示，搭乘公車前往的民眾，除了交通局規劃的3條免費接駁專車上路服務，大甲鎮瀾宮周邊也有93路、97路、154路、157路、657路等26條公車路線行經，大眾運輸十分便利，台中市民搭公車還可享有搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資的「雙十公車優惠」。

為提供信眾良好參拜品質，大甲市區4月4日起駕當天將進行交通管制，籲請用路人提早規劃路線、改道，或使用大眾運輸工具，以避開管制路段及遶境隊伍。另因應周邊道路管制，部分公車路線也會配合改道，請用路人多加留意。

大甲媽祖遶境4/4起駕，台中市府公布接駁車資訊。（記者張軒哲翻攝）

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