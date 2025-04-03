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    首頁　>　生活

    延續二手玩具生命 新北「玩聚窩」登場

    新北市府、台灣玩具圖書館協與汽車廠商響應「玩具愛分享」玩具復活節活動，今（3日）在玩具銀行旗艦店「玩聚窩」與親子同歡。（記者黃子暘攝）

    新北市府、台灣玩具圖書館協與汽車廠商響應「玩具愛分享」玩具復活節活動，今（3日）在玩具銀行旗艦店「玩聚窩」與親子同歡。（記者黃子暘攝）

    2025/04/03 11:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕二手玩具回收再利用，不僅充分延續玩具的功能，更可響應環保。新北市府、台灣玩具圖書館協與汽車廠商響應「玩具愛分享」玩具復活節活動，今（3日）在玩具銀行旗艦店「玩聚窩」與親子同歡，市長侯友宜說，市府重視兒童成長、發展，玩具銀行透過二手玩具回收再利用，傳遞惜福、共享、循環、包容的理念。

    侯友宜表示，感謝台灣玩具圖書館協會和汽車廠商共同努力，讓這項有意義的活動得以持續舉辦，市府重視兒童發展、成長，玩具銀行透過二手玩具回收再利用，傳遞惜福、共享、循環、包容的理念，也結合聯合國永續發展目標（SDGs）各項指標。

    台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，與新北市合作玩具銀行方案，發現新北市老年人口已達77萬多人，新北市即將於今年底邁入超高齡社會，玩具銀行發展跨世代共融活動，促進長輩社會參與；今年的玩具復活節以新北、雲林為起點，自4月至6月展開全國15場巡迴活動，相關活動訊息可洽「台灣玩具圖書館協會」網站查詢。

    社會局指出，市府自2016年成立玩具銀行以來，持續推動二手玩具回收再利用，截至今年3月底，已回收237公噸的二手玩具，相當於3萬棵樹木一年的碳吸附量，並藉由設置玩具回收箱提升玩具回收的便利性，經過志工巧手清潔與分類，已成功再生47萬件二手玩具。

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