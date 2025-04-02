清明連假南投5鄉鎮易塞公墓加強取締 6風景區祭滿場預告疏導

3日起即展開清明4天連假，紫南宮也被列為易塞車的重要風景點，南投縣警方將啟動交通疏導措施。（資料照）

2025/04/02 17:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕清明4天連假從明天展開，該假期會有很多南投遊子返鄉墓祭祖，也會有外地遊客到縣內風景區遊玩，南投縣警局規劃6項交通疏導措施，其中列出名間鄉濁水公墓等5鄉鎮易塞公墓，將有員警指揮交通取締違規，而清境、溪頭等6處風景區，只要停車場達8成滿就會通知，請遊客先轉往他處。

清明節連續假期從4月3日至4月6日，依照往例，4天連假通常都會湧入眾多遊客，尤其以第2、第3天最多，但清明節是民眾掃墓祭祖的節日，會有很多外地遊子返鄉掃墓，南投縣警方預估明天連假首日，通往各鄉鎮公墓的道路，大多會車流眾多，有的公墓區則因位置或位在交叉路口，更容易出現塞車情況，因此列出5處易塞公墓，擬出交通疏導做法。

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縣警局表示，南投縣民眾掃墓從3日就會進入高峰期，因此列出5大易塞車公墓區，包括：名間鄉濁水公墓員集路與名竹路口；竹山鎮第一公墓大智與加正路口、德山寺公墓、鲤南路第十三公墓、懷恩堂出入口東鄉路；鹿谷鄉第三公墓中正路、金寶塔外湖產業道路；魚池鄉12號公墓（台21線）、頭社9號公墓（台21線）；集集鎮第二公墓（139線），這幾處墓將從3日到6日上午8時到下午4時，有員警指揮交通或指揮改道行駛，並取締併排等違規。

另南投縣警方也針對風景區易壅塞情況，鎖定合歡山、清境、溪頭、日月潭、紫南宮、九族文化村等6個遊客多的景點，只要停車場達8成滿，就會以CMS電子看板、並在警廣套縣警局官網公布，提醒還未進入的遊客暫不要進入，先改往他處。

此外，警方會在烏溪線和濁水溪線各有一組大型重型機車隊巡邏，發現壅塞路段即通報並協助疏導。

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