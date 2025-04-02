飄香70年！台北老牌「鄭記豬腳飯」今吹熄燈號

經營超過70年的台北市知名豬腳飯「鄭記豬腳飯」今天是最後營業日，讓不少從學生時代吃到長大成人的老客戶相當不捨。（擷取自GoogleMap）

2025/04/02 16:15

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經營超過70年的台北市知名豬腳飯「鄭記豬腳飯」上月20日宣告，將4月2日訂為最後營業日，讓不少從學生時代吃到長大成人的老客戶相當不捨。今（2）日最後營業日，「鄭記豬腳飯」排了長長人龍，希望能在吹熄燈號前將熟悉的老滋味永遠記在心裡。

「鄭記豬腳飯」20日在臉書粉專發布歇業通知，其後連續多日出現排隊人潮。老闆為了希望排隊的人都能吃到，因此祭出限購，規定一人只能買一個套餐。此外，也不斷的調整營業時間，並向撲空、久候的客人致歉。

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綜合媒體報導，老闆透露，因為工作時間長，多年來累積得病痛讓身體很累，希望能在退休後留點時間給自己，未來能到處走走吃吃。

今日是最後一日營業日，「鄭記豬腳飯」依舊大排長龍，甚至排到後方轉角的停車場，也讓不少路過民眾好奇駐足旁觀、拍照。

網友紛紛表示：「老闆辛苦了，一直覺得老闆算是自創流派的豬腳傳奇，唉唉以後回台灣少個美食打卡點了」、「真的好好吃好捨不得，在海外唸書好不容易五月要回去期待要吃已經吃不到了」、「謝謝你們，提供這麼美味的豬腳飯，很驚訝，捨不得」、「吃了10幾20年了」；也有網友祝福：「終於可以讓自己好好休息一下了。好好享受退休的生活！」、「一直來辛苦了」。

老闆透露，因為工作時間長，多年來累積得病痛讓身體很累，希望能在退休後留點時間給自己，未來能到處走走吃吃。（擷取自鄭記豬腳肉飯臉書）

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