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    桃園7大特色公園人潮滿滿 市府啟動第2波5座公園整修計畫

    八德楓樹腳公園於30日開園啟用，園內長頸鹿遊戲塔高16米，是桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

    八德楓樹腳公園於30日開園啟用，園內長頸鹿遊戲塔高16米，是桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

    2025/04/02 16:37

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市完成7座特色公園改造計畫，完工啟用後大受歡迎，桃市府工務局長汪在宙表示，第2波5座公園整建計畫目前已啟動，將依各地特色設計施作，包括以茶、樟腦寮及窯業文化為主題的龜山公九公園，結合自然大地概念的蘆竹五酒桶山公園，融合水與光意象的夜間型龍潭大池公園，增設長青族群設施的桃林鐵道公園，以及配合舊城改造修整的中正公園。

    市長張善政今（2）日主持市政會議，聽取工務局「公園亮點措施維護與精進作為」專題報告後表示，市府推動「P@RK園宇宙計畫」，成功整合7座具在地特色的公園，形塑城市綠意新亮點，感謝工務局用心規劃、打造公園，提升市民休憩品質，並期盼持續透過跨局處合作，推動第2波公園整修計畫，創造兼具美學、安全與實用的休憩空間。

    張善政提到，公園建設與維護不易，完工後仍需面對管理與治安風險等挑戰，這不僅是工務局的責任，更需要社會局、警察局等相關單位通力合作，才能確實維護公園環境，成為所有市民安心休憩的活動場域。

    工務局長汪在宙表示，「P@RK園宇宙計畫」於3月30日舉辦的八德楓樹腳公園開園典禮畫下圓滿句點，自大園華興池公園起，串連中壢光明公園、龍潭運動公園、平鎮運動公園、桃園陽明公園、楊梅四維兒童公園及八德楓樹腳公園，共7座特色公園，構築桃園「園宇宙」核心，接下來第2波5座公園整建計畫已啟動，蘆竹五酒桶山預計4月中旬開工。

    桃市府工務局2日於市政會議進行「公園亮點措施維護與精進作為」專題報告。（桃市府提供）

    桃市府工務局2日於市政會議進行「公園亮點措施維護與精進作為」專題報告。（桃市府提供）

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