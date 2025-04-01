馬公大團結300餘人 抗議風櫃設立風電說明會

澎南里民手持標語，在說明會場外高舉白布條，堅決反對風能進駐。（記者劉禹慶攝）

2025/04/01 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖反風能及太陽能活動，今（1日）在嵵裡PIDC 澎湖國際潛水中心舉行說明會，300餘名民眾手持白布條、標語前往會場抗議，並堅持3「不」原則：「不」入會場、「不」簽名、「不」領禮品，表達堅決反對風能的立場，抗議代表進入會場高喊「反對」口號旋即離去，說明會未召開就結束。

新近澎益及澎富能源公司，分別在白沙設立太陽能電廠、馬公市風櫃及湖西鄉設置9至16 部風電機組，依照規定必須在相關鄉市舉辦說明會，根據了解2間公司都是同一老闆，日前在白沙後寮社區活動中心舉辦說明會，今日則移師風櫃舉行。原本說明會是借用風櫃里民活動中心舉辦，但被風櫃里民拒絕出借，澎富公司轉而借用嵵裡PIDC澎湖國際潛水中心舉辦。

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今日一早鄰近風櫃、嵵裡里民300餘人，就集結在風電說明會場外，高舉白布條及標語，強力反對風能的設置。議長陳毓仁議長、副議長藍凱元、議員呂黃春金、蘇陳綉色、許國政、歐中慨、莊光大、吳政杰、陳佩真、馬公市長黃健忠、馬公市代會副主席莊國輝、市代表陳永澎、吳志宏及超過半數馬公市里長都到場聲援，警方也出動優勢警力現場維持秩序。

議長陳毓仁重申，議會與民眾站在同一陣線，無論依民意還是依法規，請能源公司務必遵守，未取得在地民眾同意，不能辦理，也請澎湖縣政府切記3月21日對民眾的承諾，不要跳票。

抗議代表進入說明會場，高喊抗議口號後率眾離席。（記者劉禹慶攝）

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