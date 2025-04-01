為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬公大團結300餘人 抗議風櫃設立風電說明會

    澎南里民手持標語，在說明會場外高舉白布條，堅決反對風能進駐。（記者劉禹慶攝）

    澎南里民手持標語，在說明會場外高舉白布條，堅決反對風能進駐。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/01 13:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖反風能及太陽能活動，今（1日）在嵵裡PIDC 澎湖國際潛水中心舉行說明會，300餘名民眾手持白布條、標語前往會場抗議，並堅持3「不」原則：「不」入會場、「不」簽名、「不」領禮品，表達堅決反對風能的立場，抗議代表進入會場高喊「反對」口號旋即離去，說明會未召開就結束。

    新近澎益及澎富能源公司，分別在白沙設立太陽能電廠、馬公市風櫃及湖西鄉設置9至16 部風電機組，依照規定必須在相關鄉市舉辦說明會，根據了解2間公司都是同一老闆，日前在白沙後寮社區活動中心舉辦說明會，今日則移師風櫃舉行。原本說明會是借用風櫃里民活動中心舉辦，但被風櫃里民拒絕出借，澎富公司轉而借用嵵裡PIDC澎湖國際潛水中心舉辦。

    今日一早鄰近風櫃、嵵裡里民300餘人，就集結在風電說明會場外，高舉白布條及標語，強力反對風能的設置。議長陳毓仁議長、副議長藍凱元、議員呂黃春金、蘇陳綉色、許國政、歐中慨、莊光大、吳政杰、陳佩真、馬公市長黃健忠、馬公市代會副主席莊國輝、市代表陳永澎、吳志宏及超過半數馬公市里長都到場聲援，警方也出動優勢警力現場維持秩序。

    議長陳毓仁重申，議會與民眾站在同一陣線，無論依民意還是依法規，請能源公司務必遵守，未取得在地民眾同意，不能辦理，也請澎湖縣政府切記3月21日對民眾的承諾，不要跳票。

    抗議代表進入說明會場，高喊抗議口號後率眾離席。（記者劉禹慶攝）

    抗議代表進入說明會場，高喊抗議口號後率眾離席。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播