澎湖東吉離島環島公路 去年颱風出現天坑至今未修復

東吉島環島公路港口至衛生室，去年颱風過後出現天坑至今未修復。（民眾提供）

2025/03/31 15:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入南方四島國家公園的澎湖東吉島，去年颱風過境後，東吉港連接東吉衛生室環島道路，出現一大塊天坑，至今仍未見動工修復跡象，眼見觀光旺季即將來臨，不僅當地居民心急，連旅遊業者也擔心影響觀光形象，更擔憂造成意外傷亡。澎湖縣政府工務處表示，由於離島工程大不易，多次都無法找到合適廠商，最新將於下週上網公告招標。

去年台灣與澎湖多次遭到颱風襲擊，東吉島每次都首當其衝，受創相當嚴重，其中由港口至東吉衛生室環島公路 出現一塊大天坑破洞，原因是海堤底部淘空，受創面積約110平方公尺，嚴重影響居民就醫權利，望安籍縣議員陳佩真及時任鄉長許賢德，多次會同澎湖縣政府工務處，前往現場勘災，但事隔半年之後，天坑仍未見修復跡象。

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由於東吉衛生室是東吉島上唯一醫療單位，主要聯外道路遭到破壞，居民就醫只能下車步行，造成不便，眼見今年觀光旺季即將到來，大批遊客湧入東吉島，讓居民及旅遊業者都相當焦急，主管南方四島的海洋國家公園管理處及陳佩真議員也多次向澎湖縣政府反映。

針對東吉島道路天坑事件，澎湖縣政府工務處早已多次發包，但因離島工程限於人力、物資運輸及經費大增等不利因素，導致廠商興趣缺缺，每次都乏人問津而流標，澎湖縣政府工務處港灣科表示，現又再跑招標程序，預計下週上網，另請海管處東吉管理站協助放置警示標誌，希望能順利發包，早日修復天坑。

環島道路出現天坑，原因是海堤遭風浪掏空所致。（民眾提供）

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