北市衛生局稽查清明節應景食品49件 5件不符規定

南港區新民街的萃豆咖啡、內湖路豪棧小吃店及萬華康定店的萊春餐飲檢出黃麴毒素超標。（台北市衛生局提供）

2025/03/31 11:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕清明節將至，台北市衛生局針對知名商圈、廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所，對糕粿、果凍、潤餅及豆芽菜等49件食品進行抽驗，今（31）日公布有5件產品不符規定，包括大溪素霸王的豆干絲、今日食油行的花生粉、王冠粿行的蘿蔔絲草仔粿都中標。

北市衛生局說明，今年清明祭祀食品檢驗結果不符合規定的花生粉包括南港區新民街的萃豆咖啡、內湖路豪棧小吃店及萬華康定店的萊春餐飲檢出黃麴毒素超標，廠商來源均為今日食油行。另外，內湖區港墘路大溪素霸王、中山留蘭香自助餐店的豆干絲則檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，不符《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規定；王冠粿行的蘿蔔絲草仔粿，因包裝未標示有效日期而不符規定。

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針對不符規定產品，衛生局已命販售地點業者下架且不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。衛生局說，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，可處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定者，屆期不改者將依處3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不符食品安全衛生管理法，可處責任業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應加強供應商及倉儲管理，注重原料驗收與自主檢驗措施，以確保原料與成品符合規定，並將貯存環境保持乾燥通風，或存放冷藏以減少黴菌生長再以完整包裝且冷藏流通販售，可有效降低黃麴毒素產生；同時勿濫用食品添加物，由於豆干及豆腐類製品屬高水活性產品，常溫下易腐敗，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

衛生局也提醒民眾可向信用良好的廠商選購食品，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品應提高警覺，並優先選擇完整包裝的產品，及留意產品上是否有明確的中文標示，以掌握產品訊息。

針對不符規定產品，衛生局已命販售地點業者下架且不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。（台北市衛生局提供）

王冠粿行的蘿蔔絲草仔粿，因包裝未標示有效日期而不符規定。（台北市衛生局提供）

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