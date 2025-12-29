我海巡船艦1對1監控！中國海警船靠近「就頂出去」

我海巡艦艇不畏風浪與中國海警船對峙。（記者姚岳宏翻攝）

我海巡與海軍艦艇聯手監控中國軍艦。（記者姚岳宏翻攝）

中國人民解放軍東部戰區今上午發布實施「正義使命-2025」聯合軍演，中共派出14艘海警船在台灣北部及東部滋擾，我海巡署派出14艘船艦艇，採「一對一」方式併行監控，由於中共海警船在我國的領海鄰接區的外界線24海里，故意貼著線上航行，時不時突破我方外界線騷擾，我海巡艦艇用造浪等操船技巧，「對方只要靠近，我們就頂出去」，目前海巡健兒仍在海上不畏風浪、緊盯著惡意侵擾的中共海警船。

14艘海警船在北東部滋擾

海委會主委管碧玲對此至表肯定，強調海巡弟兄有鋼鐵的決心、無敵的膽勢，貼近海警船，不怕對峙，全力捍衛主權及航道安全，已戳破中國管轄台海的謊言。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，本次中國軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全，請國人放心。

海巡署副署長謝慶欽指出，昨天就已偵獲兩艘海警船在我東部海域異常停留，當時我方就有警覺，今天一早又在北部海域偵測到兩艘海警船，當中方7時半時宣布演習，海巡署第一時間即把所有艦艇部署完畢。

海警船進入21海里水域

謝慶欽說，目前中共在我海域已增加到14艘海警船，包含新竹、馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島，海巡署皆調派艦船艇在各海域應對，同樣派出14艘艦船艇以「一對一」方式併航監控，並派遣後續待命艦艇支援。

謝慶欽說，中共海警船都在我們的禁限制水域線上，距離領海基線24海里，貼著線上航行，「期間只要靠近，我們就頂出去」，最近距離雖有進到線內3海里，但我們用廣播、無線電、LED燈、造浪跟操船技巧，用各種手段來逼迫它往外航行，現在仍對峙中，我方全程掌握。

海巡署強調國家主權絕不退讓。（記者姚岳宏翻攝）

