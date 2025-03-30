讓愛住進來！桃市授證89戶寄養家庭仍不足 盼更多家庭加入

桃園市長張善政（左4）等人出席寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，其一旁為獲「資深寄養家庭」的張昌宇與崔黛漪夫妻檔。（記者李容萍攝）

2025/03/30 19:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府與桃園家扶中心今（30）日在楊梅區埔心牧場合辦寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，市長張善政出席活動為今年合格的89戶寄養家庭頒發證書，同時頒發感謝狀予16戶「特殊貢獻獎」與11戶「資深敬業獎」，感謝所有寄養家庭的愛心與付出，讓寄養兒少能夠在溫暖、安全的環境中成長。

張善政提到，寄養家庭是超級溫暖的避風港，讓這些孩子能健康快樂地長大，未來一定能體會寄養父母的恩情，努力展現自身潛力。

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獲「資深寄養家庭」的張昌宇與崔黛漪夫妻自2003年加入寄養家庭，秉持著過往引領自己叛逆、離家出走的乾女兒走向正途的經驗與信念，迄今在寄養道路上已長跑21年，擔任寄養家庭期間共照顧過11名的寄養兒少，其中包含患有聽覺障礙、智能障礙、情緒障礙及不幸遭受性侵的孩子。

獲「特殊貢獻獎」的呂明聰與李秀清夫妻加入寄養家庭行列至今已8年，期間照顧過5名寄養兒少。李秀清領有保母證照，照顧嬰幼兒相當專業與仔細，會特別記錄每位孩子的重要時刻，透過文字、照片及影片將每一位孩子的成長歷程記錄出來，讓孩子即便離開寄養家庭，也能擁有完整的成長回憶不間斷。

社會局長陳寶民表示，桃園市自1985年委託桃園家扶中心辦理寄養服務，截至今年1月已服務超過1200名兒少。目前市內寄養兒少共計109名，合格寄養家庭戶數共89戶；社會局為減輕寄養家庭的照顧負擔，提供每名寄養兒少每月2萬9000元至3萬5200元不等的安置費用，並補助教育、托育、交通及復健等費用。此外，亦設有照顧分級補助、輔具補助、外展復健服務及親職到宅服務，確保寄養兒少獲得最佳照顧。

桃園家扶中心扶幼主委謝文卿、主任張伏杉則提到，近年來因家庭因素而安置的孩子多落在學齡前和國小階段的孩子，家庭式的照顧服務是較能符合孩子現階段的照顧需求，但桃園市的寄養家庭數不足，還有許多在等待安置到寄養家庭的孩子，呼籲具教養經驗且願意關懷寄養兒少的市民加入，讓愛住進來，成為寄養服務的一份子。

有意加入寄養家庭的民眾，可洽桃園市寄養家庭招募專線：（03）456-2195。

桃園市長張善政（左）頒發感謝狀予獲「資深寄養家庭」的張昌宇與崔黛漪夫妻檔。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）頒發「特殊貢獻獎」包括李秀清（右1）等人。（記者李容萍攝）

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