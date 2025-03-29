台中雙層觀光巴士4/1上路 停靠站點曝光

台中雙層觀光巴士4月1日重新上路。（觀旅局提供）

2025/03/29 20:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中雙層觀光巴士4月1日重新上路，沿途停靠台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈等站點，每站均可上下車，讓國內外旅客從高處飽覽台中都會日、夜風情。

繼去年12月華府旅行社與台中客運合作快閃推出台中雙層觀光巴士，締造數千人次搭乘，觀光旅遊局回應民眾好評需求熱烈，優化路線，4月1日重新上路。

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觀旅局長陳美秀表示，雙層巴士的特色是搭乘2樓上層座位時，不論是室內區或戶外敞篷區，可體驗難得的視覺角度，居高往下俯瞰台中景緻，別有特色；雙層巴士外觀彩繪呼應沿途台中特色景點，巴士行駛時也是台中市容的美好風景，這次再與華府旅行社合作，開發台中觀光潛力，為台中的觀光創造新穎的旅遊模式，讓遊客感受不同的台中，提升觀光產業發展。

雙層觀光巴士路線串連台中熱門景點，如近期AI教父黃仁勳造訪、熱播節目「夜市王」參賽的台中必吃「逢甲夜市」，從台中火車站即可搭乘，沿途行經台中地標台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園等重要景點，也是旅客到訪台中不可錯過的旅遊路線。雙層觀光巴士座位有限，歡迎民眾提早上網預訂搭乘雙層觀光巴士暢遊台中。

台中雙層觀光巴士4月1日起每天下午3時、5時及晚間8時從台中火車站出發，下午4時、7時、9時從逢甲夜市返程，改為每站均可上下車，讓旅遊可利用不同班次間的空檔進行小旅行。全車40席露天座席，配有中、英、日、韓4種語言景點導覽，外籍觀光客也能透過雙層觀光巴士，看見更多台中景點。

業者也透過異業結合方式提供加值不加價服務，4月1日至5月31日購買4小時套票還能獲得超值台中吃喝玩樂酷碰券，屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食；TSUTAYA BOOKSTORE、人氣手搖飲大茗、逢甲夜市必吃串燒名店激旨燒鳥、原型食物的專家波奇波奇以及華府旅遊集團旗下品牌等免費贈品或超值優惠。

台中雙層觀光巴士沿途停靠、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈等站點。（記者蔡淑媛攝）

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