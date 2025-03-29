為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    提早3小時到機場是浪費時間？網熱議：國外可能還不夠

    網友發文指出，提前一個半小時到機場即可，太早到反而沒意義，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    網友發文指出，提前一個半小時到機場即可，太早到反而沒意義，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    2025/03/29 22:54

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多數民眾搭飛機出國時，習慣提前3小時抵達機場。不過，網友發文指出，提前一個半小時到機場即可。他說現在托運行李、安檢和通關流程都很快速，太早到反而沒意義。文章曝光後，引起網友熱議，許多網友指出「國內可以，國外就不一定了」。

    近日網友在PTT以「為什麼一堆人都呼籲要提早3小時到機場」為題發文說，以桃園機場為例，若航班是早上8點，那麼7點40分到登機門完全來得及，為什麼5點就要到機場？他指出，托運行李、安檢、通關等流程每項都抓10分鐘就能搞定。尤其是現在有自動通關，過關速度更快。即便再算上上廁所的時間，5點40分左右也能完成所有登機準備，沒必要提早那麼多。

    接著原PO提出，「為何不是提前一個半小時到機場，花30分鐘搞定行李跟入關，接著不逛免稅店就可以直接往登機門移動了，反正飛機上面也還有東西」。並詢問網友的看法。

    網友回覆，「報到不用排，安檢不用排，到登機門都不用走路嗎？」、「因為你不知道會不會哪個環節讓你大排長龍」、「個人觀察，越不常搭飛機的人這種觀念越強」、「拜託你都這樣做，等你被拉掉的時候再上來哭夭」、「桃機安檢人龍不管你什麼艙等什麼卡都避不掉啊」。

    另許多網友指國內外機場情況不同，「國內兩小時差不多，國外我才會抓三小時」、「去年阿聯酋櫃檯掛行李就一個多小時了」、「桃機1.5小時到基本上都來得及，國外少數機場兩小時可能會很緊例如印度和埃及」、「日本有些機場不一定，安檢會排死人，韓國也是」、「前陣子沖繩、仁川都傳出三小時前到還不夠」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播