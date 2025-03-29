提早3小時到機場是浪費時間？網熱議：國外可能還不夠

網友發文指出，提前一個半小時到機場即可，太早到反而沒意義，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/03/29 22:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多數民眾搭飛機出國時，習慣提前3小時抵達機場。不過，網友發文指出，提前一個半小時到機場即可。他說現在托運行李、安檢和通關流程都很快速，太早到反而沒意義。文章曝光後，引起網友熱議，許多網友指出「國內可以，國外就不一定了」。

近日網友在PTT以「為什麼一堆人都呼籲要提早3小時到機場」為題發文說，以桃園機場為例，若航班是早上8點，那麼7點40分到登機門完全來得及，為什麼5點就要到機場？他指出，托運行李、安檢、通關等流程每項都抓10分鐘就能搞定。尤其是現在有自動通關，過關速度更快。即便再算上上廁所的時間，5點40分左右也能完成所有登機準備，沒必要提早那麼多。

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接著原PO提出，「為何不是提前一個半小時到機場，花30分鐘搞定行李跟入關，接著不逛免稅店就可以直接往登機門移動了，反正飛機上面也還有東西」。並詢問網友的看法。

網友回覆，「報到不用排，安檢不用排，到登機門都不用走路嗎？」、「因為你不知道會不會哪個環節讓你大排長龍」、「個人觀察，越不常搭飛機的人這種觀念越強」、「拜託你都這樣做，等你被拉掉的時候再上來哭夭」、「桃機安檢人龍不管你什麼艙等什麼卡都避不掉啊」。

另許多網友指國內外機場情況不同，「國內兩小時差不多，國外我才會抓三小時」、「去年阿聯酋櫃檯掛行李就一個多小時了」、「桃機1.5小時到基本上都來得及，國外少數機場兩小時可能會很緊例如印度和埃及」、「日本有些機場不一定，安檢會排死人，韓國也是」、「前陣子沖繩、仁川都傳出三小時前到還不夠」。

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