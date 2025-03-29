竹縣門面地標斜張橋燈具汰換 繽紛光點迎接世界壯年運動會

新竹縣政府斥資900萬元進行斜張橋燈具汰換工程，可設定多樣情境編排，提升整體入口地標視覺效果。（新竹縣政府提供）

2025/03/29 13:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕搭建於新竹縣竹北市光明六路東一段上的斜張橋，不只串聯體育場，也是國道1號下竹北交流道的門面，縣府斥資900萬元進行燈具汰換工程，可設定多樣情境編排，提升整體入口地標視覺效果，歡迎旅客，也迎接即將舉行的世界壯年運動會。

縣長楊文科表示，體育場斜張橋及燈具自2008年建置完成，並於2013年台灣燈會前進行燈具更換，至今已超過10年。原有的圓點燈具串聯接線方式，無法細緻呈現燈光變化，且若其中一顆燈具損壞，會影響整條燈串運作。

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為改善此一問題，新系統採用鋁合金外殼全彩LED條燈，不僅外殼不易變形，燈光呈現持續穩定，且接線方式改為組合式串並聯系統，若燈具損壞，也不會影響整條燈串運行，從而減少維修頻率。此外，塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果，帶來不同意境的視覺體驗。

此次燈具汰換工程總經費約900萬元，更新後的燈光系統可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化，這些設計透過細緻的光影效果，突顯了斜張橋的橋體特色。

新竹縣政府表示，期盼透過此次燈光系統的升級，不僅能提升體育園區設施的品質，也將增強周邊的視覺效果，並藉由全新的光環境，迎接即將舉行的世界壯年運動會。

新竹縣政府斥資900萬元進行斜張橋燈具汰換工程，可設定多樣情境編排，提升整體入口地標視覺效果。（新竹縣政府提供）

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