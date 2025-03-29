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    清明4天連假 高鐵台中站外估湧10萬車潮、規劃進站分流

    烏日警方在高鐵站外導引車流。（記者黃旭磊攝）

    烏日警方在高鐵站外導引車流。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/29 13:00

    〔記者黃旭磊／台中報導〕下週四（4月3日）開啟兒童及清明節4天連假，高鐵台中站轄區烏日警分局預估將湧現掃墓、返鄉及旅遊人潮，單日車流量可達近10萬輛，警方在站區周邊加派警力疏導交通，並可能在連假前，繪製入站2色導引車流進站。

    烏日警分局今天表示，大甲媽出巡遶境適逢清明假期，恐導致人、車流大量聚集，提前規劃高鐵站周遭交通措施，建議民眾行駛中投公路（台63線）、烏日區中山路及台74線中彰快速道路等替代道路，並規劃進站車輛沿紫色標線至2樓下客區、粉色1樓載客區行駛。

    台中市議員吳瓊華說，高鐵進站載客、下客「金價霧煞煞」（台語：看不清楚），旅客到高鐵五路左轉站區一路後，馬上面臨選擇障礙，究竟是要上橋行駛（下客區），或往左直行（載客區），駕駛常來不及辨識而緊急轉彎，導致事故頻繁名列「台灣百大肇事路口」。

    吳瓊華表示，邀集交通局等相關單位共同會勘，決議繪製彩色鋪面進行分流，沿高鐵五路左轉站區一路繪製地面導引顏色，並增設預告牌面，讓駕駛提前分辨，呼籲駕駛進站「看紫色到2樓下客區、看粉色往1樓載客區。」

    烏日警分局長劉雲鵬指出，目前進站標線仍在繪製中，臨停接客不得逗留過久，站區一路一樓為載客專用，接旅客的車輛需採「人等車」方式，旅客抵達後再通知駕駛前往接送，禁止車輛長時間臨停等候。

    高鐵台中站擬繪製2色導引車流進站。（讀者提供）

    高鐵台中站擬繪製2色導引車流進站。（讀者提供）

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