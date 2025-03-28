乳牛真的會發電！ 台南八翁畜牧糞尿集中處理中心二期動土

八翁畜牧糞尿處理中心處理當地牧場的畜牧廢水。（記者楊金城攝）

2025/03/28 15:08

〔記者楊金城／台南報導〕全國首座酪農綠能園區，台南柳營區八翁畜牧糞尿集中處理中心二期工程今天（28日）舉行動土典禮，斥資2.18億元，興建沼氣發電和沼渣堆肥場，預計明年5月營運投產，翻轉畜牧業是污染產業的印象。

環境部次長葉俊宏說，「大家要相信乳牛真的會發電這件事」，把畜牧廢水變黃金，台以八翁畜牧糞尿處理中心營運模式將推廣到全國，環境部目前補助全台興建21處畜牧糞尿處理中心。

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八翁畜牧糞尿集中處理中心一期工程去年8月啟用，由環境部、南市府補助、廠商和酪農投資入股，造價2億，由台以八翁股份有限公司營運，目前處理八翁酪農區21家牧場3630頭乳牛所產生的廢棄物與廢水，每日處理量近330公噸，利用沼氣發電，生產的沼渣沼液也可為牧草田施肥，改善柳營、新營環境污染，更讓急水溪水質污染明顯下降，水質改善超過32%，距脫離嚴重污染剩下最後一哩。

台以八翁畜牧糞尿集中處理中心二期廠址就在一期廠區後方，面積1.18公頃，是一期的1.4倍大，總經費約2.18億元，其中環境部補助6206萬元、南市府4494萬元，完工後每日可處理八翁另24家牧場3861頭乳牛與6000頭豬產生的廢棄物與廢水，日處理量540公噸糞尿廢水，並採用濕式厭氧發酵與蚯蚓堆肥技術，達成廢棄物循環再利用。

台南市政府秘書長方進呈、環保局局長許仁澤、農業局局長李芳林、柳營區長顏文穗、台以董事長柯忠昇和酪農等人為台以八翁二期工程動土；台以總經理周宗毅說，很多縣市都支持畜牧廢水處理中心，但南市府是唯一拿錢補助，不容易。

葉俊宏指出，八翁酪農區有53家牧場約9000頭乳牛，未來台以一、二期合併可每日處理45家牧場逾870公噸糞尿廢水，有效改善酪農區畜牧廢水及異味問題，並改善急水溪水質。要想辦法讓還沒參加的牧場入股，將請環保局加強稽查廢水排放。

方進呈說，八翁畜牧糞尿處理中心需要中央、市府、業者、酪農一起合作才能成功，將畜牧資源循環化、減少環境污染，又能創造綠金，盼成為畜牧綠能示範廠。

周宗毅說，未來一、二期沼氣發電每日發電1.4萬度，由酪農分潤，以200頭牛的牧場年繳只要42萬元廢水處理費。

台以八翁畜牧糞尿集中處理中心一期工程去年8月啟用。（記者楊金城攝）

裡面的沼氣都是錢，用以發電。（記者楊金城攝）

台以八翁畜牧糞尿集中處理中心二期廠址就在一期廠區後方，面積1.18公頃，是一期的1.4倍大，總經費約2.18億元。（記者楊金城攝）

環境部次長葉俊宏（前中）檢視沼渣堆肥利用蚯蚓處理。（記者楊金城攝）

環境部次長葉俊宏（左二）、台南市政府秘書長方進呈（右二）、南市環保局局長許仁澤（左一）為台以八翁畜牧糞尿處理中心二期工程動土。（記者楊金城攝）

全國首座酪農綠能園區，台南柳營區八翁畜牧糞尿集中處理中心二期工程今天（28日）舉行動土典禮。（記者楊金城攝）

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