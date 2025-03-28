大甲媽遶境4/4起駕 雲林這2天有免費接駁車

2025大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，4月6日及9日駐駕雲林西螺福興宮，雲林縣府這2天提供免費接駁車。（記者黃淑莉攝）

2025/03/28 13:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4月4日深夜起駕，6日及9日會駐駕在西螺福興宮，雲林縣交通工務局長汪令堯指出，為方便隨香客往返主要交通站點，6、9日2天縣府提供免費接駁車，有2路線，西螺轉運站到高鐵雲林站、西螺轉運站到斗六火車站，有需要民眾可多加利用。

汪令堯表示，大甲媽遶境進香隨香香客數萬人，為減少自駕車輛太多造成交通壅塞與停車不便，配合大甲媽鑾轎抵達雲林時間，縣府規劃免費接駁車，協助隨香客從西螺轉站前往高鐵雲林站、斗六火車站。

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交工局指出，雲林縣大甲媽遶境進香免費接駁車服務時間為4月6日及9日，路線一西螺轉運站到高鐵雲林站，班次時間為下午7點45分、8點45分、9點45分及10點10分。路線二西螺轉運站到斗六車站，班次時間下午7點、7點半、8點10分、8點40分、9點20分及10點半。

交工局提醒，每趟車程約40分鐘，但實際行駛時間要視當天交通狀況而定，加上遶境期間人潮多，車班可能會有延誤，請民眾體諒並耐心等候。

汪令堯說，除了縣府提供的免費接駁車，現有公路客運路線西螺往返斗六有日統客運、台西客運共6條路線，西螺往返高鐵雲林站有台西客運2條路線，另西螺往北到員林、彰化有3條路線，往南到嘉義有1條路線，民眾也可多利用。

2025大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，4月6日及9日駐駕雲林西螺福興宮，雲林縣府這2天提供免費接駁車，路線及班次。（雲林縣府提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香吸引數萬名香客隨香。（資料照）

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