北太漁業組織調降秋刀魚可捕量1成 我國爭取豁免奧林匹克競捕機制

秋刀魚是我國遠洋漁船重要的漁獲之一。（漁業署提供）

2025/03/28 13:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕秋刀魚是我國遠洋漁船重要漁獲之一，農業部漁業署今（28日）表示，北太平洋漁業委員會決議調降全北太平洋區域秋刀魚總容許漁獲量1成，公海TAC調降為12萬1500公噸，並採納我國所提出之會員得豁免奧林匹克競捕機制相關新增條款，我國將與業界協商後再爭取今年魚季豁免，但分配到的數量可能會略減。

隨秋刀魚資源欠佳，漁業署表示，北太平洋漁業委員會（NPFC）據去年通過的臨時漁獲控制規則（HCR），將全北太平洋水域內總容許漁獲量（TAC） 調降10%，由22.5萬公噸調降為20.25萬公噸，公海TAC亦依該比例，由13.5萬公噸減為12.15萬公噸，因各國公海的漁獲限額總量（15.85萬公噸，我國為8.12萬公噸）超出公海TAC，因此續行公海累計漁獲量達公海TAC90%時，漁獲限額超過1萬公噸的台灣、中國、日本等會員，都要於72小時內停止作業之機制，此即奧林匹克競捕機制。

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漁業署指出，NPFC於去年首度採行奧林匹克競捕機制，台灣秋刀魚漁船上半年會赴西南大西洋捕撈魷魚，視漁況好壞及轉換漁場準備，會影響下半年抵達北太平洋秋刀魚漁場時間，相較其他會員，台灣漁船較晚抵達漁場，隨公海TAC進一步調降後，若參與奧林匹克競捕機制，台灣原本分配到的8.12萬公噸的公海配額，可能在使用到5萬至5.5萬公噸時，就會被迫結束作業，因此提案希望可豁免。

漁業署表示，經我方提案並獲各方共識下，今年可選擇豁免奧林匹克競捕機制選項，可完全使用分配到的秋刀魚配額，也不受公海累計漁獲量達公海TAC90%時必須結束作業之限制，不過若選擇豁免，我漁獲限額約減至6.2萬公噸，將再與業界協商後，至遲於5月1日向NPFC秘書處通報今年漁季我國是否將選擇豁免奧林匹克競捕之作法。

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