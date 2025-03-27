高雄上萬隻灰面鵟鷹過境 預期將有2波高峰

鳥友於鳳凰山拍到灰面鵟鷹英姿。（邱鳳松提供）

2025/03/27 23:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕猛禽過境季節到來，高雄鳥友近日觀察到上萬隻灰面鵟鷹北返，浩瀚天際形成「鷹河」場面壯觀，預期將有二波過境高峰，目前由灰面鵟鷹打頭陣，後續赤腹鷹四月接力，展現鳥類遷徙之旅生態景觀，令人讚嘆大自然驚喜！

農業局表示，台灣位於猛禽重要遷徙路線上，鳥友近日觀察到上萬隻灰面鵟鷹，預期3月下至4月下將有2波過境高峰，可見由南亞北返日韓地區大量灰面鵟鷹，等到10月再經台灣沿著恆春半島向南遷徙過冬。

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高雄市野鳥學會總幹事林昆海指出，台灣調查到27種日行性猛禽紀錄，每年3月中到5月中大量猛禽過境，3月由灰面鵟鷹作為開路先鋒，4月則赤腹鷹接力，山、海線可見蹤跡，近日還飛行經過高雄市區，連雄中校園也可見英姿，令大家驚喜不已。

高雄適合賞鷹景點有半屏山、熱帶植物園、鳳山丘陵、鳳凰山等地，民眾不想上山可以嘗試到西子灣十八王公廟、旗后山等；觀察時間以天亮後到中午時段，最好是上午8至9時最佳賞鳥時段。

農業局表示，灰面鵟鷹會吃青蛙、蜥蜴、小蛇、小鼠等，期待猛禽過境能順便以最自然方式移除綠鬣蜥幼體外來種，將是自然調整。

高雄鳥會目前與壽山國家自然公園合作，每週六日於左營半屏山，安排志工駐點解說，直到4月27日止，民眾把握這2個月機會，欣賞猛禽過境盛況。

鳥友於鳳凰山拍到灰面鵟鷹英姿。（邱鳳松提供）

灰面鵟鷹英姿。（邱鳳松提供）

灰面鵟鷹過境。（邱鳳松提供）

灰面鵟鷹過境。（邱鳳松提供）

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