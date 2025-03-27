澎湖縣府第2梯次災防士培訓 防災尖兵散布守護各角落

澎湖縣第二梯次災防士訓練，在文光國小舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/03/27 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為提升民間自主防災應變能力，建構具韌性的地方災防網絡，今（27）日在文光國小舉辦第2梯次「災防士培訓課程」，邀集轄內公部門優秀教職員、警察、民間企業與社區民眾等計90人，透過系統化課程訓練，強化基層面對災害的應變能力與協作效能。

開訓典禮由澎湖縣長陳光復開訓典禮，與消防局長許文光、警察局長林温柔、教育處長林長安、文光國小校長洪宏賢一同出席，表達對培訓的重視。希望未來學員受訓後，在實際防災工作中發揮所長，為社區安全盡一份心力。

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陳光復說，面對日益嚴峻的極端氣候變遷與地緣政治風險，災害防救已不再只是政府工作，更需全民共同參與。基層災防能量強化，對於災害發生時的即時應處與風險降低至關重要。2019年起，縣府已陸續培訓410位災防士，累積災防基礎人力，今年則預計再培育180位，並分為2梯次辦理課程。

今年災防士培訓課程除針對縣內重要關鍵基礎設施單位，如航空站、馬公港、發電廠等工作夥伴進行防災知能強化外，也納入校園防災關鍵角色的教師，以及肩負災民疏散撤離、交通管制與治安維護的警察同仁、民間企業以及社區民眾，共同參與培訓，展現整合公私資源、攜手推動社區防災的決心。

災防士學員來自社會各階層，返回工作崗位成為災防尖兵。（澎湖縣政府提供）

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