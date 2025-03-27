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    基隆北寧路山崩復建完工 將持續監測1年

    基隆北寧路台二線70公里處去年發生大規模山崩，已完成山坡復建工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆北寧路台二線70公里處去年發生大規模山崩，已完成山坡復建工程。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/27 12:58

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市北寧路（台2線70公里處）去年6月3日發生大面積山崩，造成11輛車受損，2人受傷，山崩畫面十分嚇人；公路局表示，3月25日完成山坡整治工程，但山坡前鈕澤西護欄不會撤離，現場持續進行山坡監測1年。不過，議員質疑事件發生至今快1年了，受損車輛還沒有賠償，公路局表示，目前還在進行國賠程序。

    基隆市北寧路潮境公園平浪出口處，去年6月3日發生大規模山塌，瞬間大量石塊傾斜而下的影片在臉書流傳十分嚇人，有11輛車受損、2人受傷，經公路局基隆工務段全力搶修1週才恢復通車，後續進行山坡整治復建工程。

    附近民眾表示，山坡的修復工程延宕很久，基隆市議員許睿慈表示，夏季旅遊旺季即將來臨，潮境公園、望幽谷等熱門景點的遊客將大幅增加，建議市府應委託專業大地工程監測系統顧問公司，在平浪橋前邊坡區域裝設監測設備，透過定期監測掌握山坡變化，並儘速將紐澤西護欄移除。

    市議員張顥瀚說，希望公路局能持續追蹤邊坡安全，避免危險再度發生。另外，針對去年崩塌導致民眾車輛受損，當時交通部及基隆市政府也允諾會全力協助，至今賠償問題到處碰壁，希望政府加速處理給予適當的賠償。

    公路局基隆段段長蔡志盈表示，公路局於去年7月完成上部岩坡掛網噴漿，持續進行岩縫裂隙噴凝土填補，岩栓打設、自由型框鋪設與擋土牆、防落格柵工程，已在3月25日完工；邊坡設置傾斜儀等監控系統，將會持續監測1年。

    蔡志盈說，至於現場的紐澤西護欄在監測期間也暫時不會移除，未來該處將會做為邊坡與道路間的緩衝帶，現場道路的線型也不會再做更動。有關當天民眾受損車輛，民眾提出相關國賠，仍進行國賠審查程序中。

    基隆北寧路台二線70公里處去年發生大規模山崩，已完成山坡復建工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆北寧路台二線70公里處去年發生大規模山崩，已完成山坡復建工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆北寧路山崩，有多部車輛停在停車場被落石壓損。（資料照）

    基隆北寧路山崩，有多部車輛停在停車場被落石壓損。（資料照）

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