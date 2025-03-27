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    高雄演唱會經濟持續爆發 陳其邁:今年也很多、先賣個關子

    高雄演唱會經濟持續爆發，陳其邁笑說今年也很多、先賣個關子。（翻攝議會官網）

    高雄演唱會經濟持續爆發，陳其邁笑說今年也很多、先賣個關子。（翻攝議會官網）

    2025/03/27 10:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄演唱會經濟大爆發，去年統計逾157場次，創造171萬人次、57億元觀光產值；高雄市長陳其邁今指出，今年演唱會除了已公開的、還有很多，但先賣個關子。

    陳其邁說明，去年包括大港開唱等指標性大型戶外音樂祭，集結國內外人氣明星，吸引約30萬人次入場，其中以Ed Sheeran（紅髮艾德）、Bruno Mars（火星人）、ONE OK ROCK、Energy、Stray Kids、Take That接招合唱團、Lisa見面會等國內外藝人及天團深受矚目。

    今年有圭賢、Maroon 5（魔力紅）、RAIN、CNBLUE、Kylie Minogue（凱莉·米洛）、倖田來未、張學友、廣末涼子、江蕙、告五人等堅強卡司陸續公佈；且還有很多演唱會將陸續開賣，但現在先賣個關子。

    此外，高雄去年觀光人次6794萬，較108年3438萬成長97.6%，蟬聯2年全國觀光冠軍；2024年高雄舉辦了各種活動，包含高雄鍋燒麵大賞、大港閱冰、高雄城市咖啡節、高雄鹹酥雞嘉年華等；2024旗津風箏節暨氣墊水樂園首度延長至晚上8點，逾13.5萬人次觀光人潮；2024高雄聖誕生活節4天活動吸引逾36萬人次，店家來客數成長至少1倍；2025高雄內門宋江陣被交通部觀光署評選為「台灣觀光雙年曆-國際級」活動。

    他進一步提到高雄運動觀光經濟也亮眼，去年產值超過13.99億元，更推出高雄學生50元銅板價看球優惠方案，職棒、職籃優惠名額合計近25000；2025年舉辦中職台鋼雄鷹高雄主場48場，2024年1月-2025年3月15日職籃高雄全家海神主場計27場、高雄鋼鐵人20場；同時規劃2025年大型賽事，如國際自由車環台公路大賽、福爾摩沙國際七人制足球錦標賽、高雄舞蹈節、高雄霹靂舞國際大賽、高雄羽球大師賽等。

    陳其邁形容高雄好吃又好玩。（翻攝議會官網）

    陳其邁形容高雄好吃又好玩。（翻攝議會官網）

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