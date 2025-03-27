申請入學一階篩選結果今公布 通過率逾82％

大學申請入學一階篩選結果今公布，通過率逾82％，比去年略增。（甄選委員會提供）

2025/03/27 09:47

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果於今天（27日）在大學甄選入學委員會網站公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果，今年申請入學共7萬9001人報名，較去年增加814人，其中通過第一階段篩選人數為6萬5453人，較去年增加2004人，通過篩選比例為82.85％，較去年略增加1.7個百分點，通過篩選考生平均通過校系數2.83個，較去年2.82個略增。

甄選委員會提醒，通過第一階段篩選考生，係取得參與大學第二階段甄試之資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定，各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）之考生，考生須詳閱簡章分則，於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

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此外，第一階段篩選結果不另行寄發書面通知，若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，可依規定於明（28日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，第二階段指定項目甄試校系要求之審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會，審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生如為當學年度高三應屆畢業生或110學年度以後畢業之考生，可選擇自學習歷程中央資料庫勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳。

另，為使考生瞭解大學第二階段甄試審查資料準備方向與內容，申請入學網站有建置「審查資料準備指引」專區，而為協助考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料之操作介面及作業流程，甄選委員會於4月11日至4月16日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料，測試系統網址為：https://www.cac.edu.tw/，進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下之「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」。

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