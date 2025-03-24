中山大學「光的革命」 助攻失智症藥物開發

中山大學化學系副教授廖軒宏（右4）團隊助攻失智症藥物，登權威化學期刊《美國化學會期刊》（JACS）。（中山大學提供）

2025/03/24 10:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學化學系副教授廖軒宏團隊研究用光來改造分子，透過「逆向合成」突破藥物與材料科學，而且利用光催化僅需4分之1的成本，即可提升生產效率近千倍，合成出阿茲海默症藥物的重要成分。

廖軒宏指出，傳統化學規則下，分子相當「懶惰」，最愛待在舒適穩定的環境。然而，這些分子結構具備相當的爆發力，只要促使它們「動起來」，賦予活性，即可讓分子進入高能狀態，對人類更為「有用」。科學家都希望找到更有效率、更低成本的活化分子的方法，此研究成果恰好對症下藥。

請繼續往下閱讀...

廖軒宏表示，傳統的有機合成方法主要遵循「Downhill合成策略」，透過降低能量來獲得更穩定的產物，他們則顛覆傳統方法，利用光能操控分子結構，採用了截然不同的「Uphill逆向合成策略」，即利用光催化技術，在合成分子的過程中提供額外的光能量，克服熱力學障礙，讓分子在溫和的環境下，進入高能狀態。這不僅能精確獲得高價值的化合物，達到特定的化學轉化，也能藉此創造全新的藥物與材料，為未來的綠色化學與精準醫藥開發提供了新的可能。

廖軒宏進一步說明，光催化技術再與曾獲諾貝爾獎、對藥物開發至關重要的「掌性磷酸催化劑」相結合，得以更精準地取得特定鏡像化合物，不僅能合成醫藥領域具抗菌、抗癌等生物活性的化合物，也能合成阿茲海默症藥物中的重要成分。

廖軒宏團隊這項研究成果，獲國際化學領域最具影響力的《美國化學會期刊》（The Journal of the American Chemical Society, JACS）的肯定和發表，顯示其在化學領域的重大影響。

中山大學化學系副教授廖軒宏團隊研究用光催化改造分子「逆向合成」，有助失智症藥物的研發，獲登權威化學期刊《美國化學會期刊》。（中山大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法