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    嘉義鳳梨銷日譜新章！鳳梨酥首度進軍日本超市

    嘉義縣蜜甘味鳳梨上架日本山口縣丸久超市。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣蜜甘味鳳梨上架日本山口縣丸久超市。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/03/23 17:16

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「嘉義優鮮-鳳梨嘉年華」販售活動23日在日本山口縣丸久超市Aruk防府店揭開序幕，縣長翁章梁也從2023年起連續第3年親赴山口縣推廣嘉義鳳梨，除延續往年熱銷的「蜜甘味鳳梨」，今年首次上架「鳳梨酥」，日本民眾試吃後讚不絕口，小朋友更是一口接一口，真呼「喔伊細！」。

    山口縣民眾今天一早就源源湧入超市選購嘉義縣優質農特產品，顯示品牌在當地已成功建立高辨識度與市場忠誠度，翁章梁親自邀請消費者品嚐蜜甘味鳳梨、鳳梨酥，大家試吃之後，邊說「鳳梨、鳳梨酥都好吃」、邊將鳳梨、鳳梨酥放人購物籃，以行動支持嘉義優鮮。

    翁章梁表示，連3年到山口，跟山口縣已成為非常好的朋友，也表示我們的產品深獲丸久超市青睞，嘉義縣的氣候、土地都很適合鳳梨生長，每顆都要種植1年半才能到餐桌，得來不易，但我們的鳳梨纖維細、連中間的芯都可以吃，酸甜比合適，日本朋友一定會喜歡。

    翁章梁特別感謝山口縣最大超市系統-丸久超市田中康男社長，從2023年起支持「蜜甘味鳳梨」，使其成為日本超市的指定品牌，穩固嘉義鳳梨在日本市場的長期訂單。

    翁章梁也感謝台日農產供應鏈夥伴，包括嘉義縣打貓果菜生產合作社、台農發公司及日本船昌商事株式會社，強調透過專業團隊的通力合作，才能持續提升品質，在日本市場站穩腳步。

    嘉義縣鳳梨酥首度上架日本山口縣丸久超市。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣鳳梨酥首度上架日本山口縣丸久超市。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右）在日本山口縣丸久超市Aruk防府店請顧客品牌嘉義蜜甘味鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右）在日本山口縣丸久超市Aruk防府店請顧客品牌嘉義蜜甘味鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

    日本山口縣丸久超市Aruk防府店顧客選購嘉義鳳梨酥。（圖由嘉義縣政府提供）

    日本山口縣丸久超市Aruk防府店顧客選購嘉義鳳梨酥。（圖由嘉義縣政府提供）

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