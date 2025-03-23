揪阿公、阿嬤來運動！ 台南大涼銀髮健身俱樂部揭牌

台南市中西區「大涼銀髮健身俱樂部」今天舉辦開幕揭牌儀式，並邀專業運動指導員帶領長者體驗各種活力運動。（圖由台南市衛生局提供）

2025/03/23 16:18

〔記者王姝琇／台南報導〕南市體育會今天於大涼里活動中心舉辦「大涼銀髮健身俱樂部」開幕揭牌，眾多長者特地前來共襄盛舉。

衛生局副局長林碧芬表示，長者若能維持規律的運動習慣，將有效減緩身體機能退化，提升生活品質。截至目前，台南市已核定23處銀髮健身俱樂部，過去3年累計服務近12萬9000人次，成果卓越。未來，市府將持續推廣銀髮健身俱樂部，讓更多長者能夠在社區內就近享受運動資源。

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中西區區長蔡佳甫表示，截至去年底，台南市中西區65歲以上老年人口比例達21.96%。為促進長者健康、延緩失能，市府積極向國民健康署爭取「銀髮健身俱樂部補助計畫」，運用社區內公有閒置或低度使用空間，設立銀髮健身俱樂部，提供長者多元運動資源。

開幕活動邀請專業運動指導員帶領長者體驗各種活力運動，包括熱力Zumba、樂齡街舞、活力有氧及派對有氧等新潮課程，並指導長者正確使用運動器材。此外，現場設有衛生局、環保局、消防局等宣導攤位，提供健康促進與安全資訊，確保長者能在健康環境中運動。

台南市中西區「大涼銀髮健身俱樂部」今天舉辦開幕揭牌儀式。（圖由台南市衛生局提供）

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