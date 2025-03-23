助視障、學障生學習 教育部每年製作200種有聲書

錄音人員依據課本內容錄製有聲書，提供視障及學障學生使用。（圖由教育部提供）

2025/03/23 15:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕視障、學障學生面臨學習不便問題，教育部國教署委託清華大學及彰化師範大學製作全國國小至高中階段學生的有聲教科書，提供視障生及學障生適性教材。教育部表示，每年製作教科書達200餘種版本，近1年半已配送逾4000冊至各校。

國教署表示，每學期皆會調查統計全國有聲教科書需求數量及科目版本，因應教科書內容的文字及圖片，由清大與彰師大專業團隊辦理「有聲教科書製作與管理計畫」進行前置校對、圖形詮釋、正式錄製、數位剪輯、聲音品管、拷貝發行及分裝配送等作業。

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總計目前每年製作國小、國中及高中用有聲教科書共計約200餘種版本，112學年度共配送2756冊有聲書，113學年度第一學期則已完成1342冊有聲書配送，提供全國視障及學障生使用。

清大盲友會表示，早期以錄音機錄音，現在則使用電腦數位錄音，錄製人員的聲音就是學生接觸教材的主要媒介，有聲教科書的錄製人員的發音、口齒清晰及語調相當重要。

因此，有聲教科書的錄製人員，均要求口齒清晰、咬字發音正確，且具學科專業知識背景，團隊也持續提供錄音人員專業培訓，包含聘請具有播音員資歷的師資現場指導，以及考量視障者與明眼人的閱讀習慣差異，聘請有豐富錄音經驗的視障專業人士協助訓練，力求有聲書品質的精進，且更能符合視障、學障學生的閱聽習慣。

國教署指出，從過去提倡「唸書給盲友聽」到提供客製化的有聲教材給視障及學障學生，持續提供適性化的教材給視障生及學障生，並繼續優化服務，為學生提供更高效便利的學習資源。

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