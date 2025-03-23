空中大學澎湖學習指導中心生命教育活動 前進湖西鄉成功社區

國立空中大學澎湖學習指導中心，生命教育活動前進成功社區。（空大澎湖學習指導中心提供）

2025/03/23 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉成功社區榮獲「台灣景觀大獎」佳作殊榮，展現社區營造與創生發展的傑出成果。為推廣生命教育，空中大學澎湖學習指導中心特別今（23）日舉辦「生命教育」活動，帶領學員走進成功社區，感受地方發展的魅力。

此次活動邀請到台南市生命線陳瑢娟主任主講「讓愛流動活出精彩」。陳主任擁有豐富的心理諮商與生命教育經驗，專長涵蓋人際關係經營、情緒管理、親職教育、生命教育等領域，曾舉辦超過6300場公開演講。她透過深入淺出的分享，引導參與者思考生命價值與自我成長。

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演講結束後，學員前往成功社區參訪，體驗當地特色產業——「豬舍咖啡」，品味香醇咖啡，並親自參與窯烤披薩體驗。此外，學員們透過蕭文瑞村長分享並實地感受成功社區從廢棄豬舍與髒亂溝渠轉變為小橋流水、綠意盎然的歷程，體會社區創生的意義與努力，成功社區積極投入環境改造，將廢棄空間轉型為充滿文化與生態特色的社區，並與聯合國永續發展目標接軌，推動環境美化與永續發展，非常值得學員體驗與學習。

活動不僅讓學員深入理解生命教育的核心價值，更能透過實地參訪，體驗社區營造的豐碩成果，進一步思考個人與環境的關係。未來，國立空中大學澎湖學習指導中心將持續辦理相關活動，推廣生命教育，並鼓勵學員關注地方發展，共同為社會帶來更多正向影響。

澎湖縣湖西鄉成功社區，榮獲「台灣景觀大獎」佳作殊榮。（空大澎湖學習指導中心提供）

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