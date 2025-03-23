氣溫回升！紫斑蝶再次現蹤 預估「這2天」會有大量蝶群

台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續兩周末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。（記者李文德）

2025/03/23 15:06

〔記者李文德／雲林報導〕每年清明前後是紫斑蝶遷徙季，做為蝴蝶由南向北的「中繼站」林內鄉觸口段，逐漸出現蝶群。台灣紫斑蝶生態保育協會與高速公路局連續2週末舉辦「生態解說活動」，介紹蝴蝶生態更標放紫斑蝶。協會表示，雖先前低溫影響，近日大約僅有2千至3千隻蝶群飛越，現氣候回溫，預估週三、四將有大量紫斑蝶現蹤。

協會理事長陳瑞祥指出，今年紫斑蝶「先鋒部隊」在3月4日就已出現，平均每分鐘通過210隻，為2009年見到以來，最早監測到這大量的先鋒部隊。3月12日早上，每分鐘監測記錄最高紀錄曾達391隻，已達國道三號外側車道封道250隻標準，是史上最早封道。

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陳瑞祥表示，12日整天下來觀測到約5萬隻左右，隔日同樣也有3萬隻，當天也有封道讓蝶，不過這段期間因寒流，氣溫較低，也蝶群「飛越」的景象較冷，好不容易這幾天氣溫回溫，觀測這2、3天，大約都有2至3千隻，最大量時每分鐘還有40多隻，還沒達到封道的標準。

陳瑞祥指出，紫斑蝶遷徙情況不一定，有時候是在天氣變冷前、天氣回溫後隔天，都有可能出現大量飛躍的情形。而根據紫斑蝶志工前天在高雄茂林蝶谷觀測，發現紫斑蝶數量仍不少，今年紫斑蝶遷移總數可能會超過20萬隻。

高速公路局與生態保育協會本週末（22、23日）及下週末（29、30）在國道三號林內段252K橋下舉辦「生態教育解說」，除了有紫斑蝶導覽介紹外，更是由志工們進行標放，讓民眾一起觀察紫斑蝶。

陳瑞祥表示，標放主要希望觀察蝴蝶的壽命，或是牠從哪裡來、牠離開茂林飛去哪裡了等等訊息。如在高雄茂林標放就會註記「ML」代號，並寫上日期，如在國道三號林內段，就會標記「LN、FW」。根據觀察，預計大概週三、四（26、27日），會有大量蝶群飛越的奇景。

標放的紫斑蝶，都會由志工寫上英文字母加日期，以便後續志工觀測追蹤。（記者李文德攝）

蝶帳中的紫斑蝶將由志工標放。（記者李文德攝）

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