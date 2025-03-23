大甲媽遶境 40宮廟、陣頭簽約宣誓不打架

大甲媽遶境前夕，彰化警分局今天邀集40餘個宮廟及接轎團體簽約宣誓不藉故滋事。（圖由警方提供）

2025/03/23 14:08

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖遶境彰化市區已連續2年未傳出暴力衝突，為慎重起見，彰化警分局今天（23日）邀集40餘個宮廟及接轎團體，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓不藉故滋事，進而衍生打架鬥毆情事，警方也表達嚴正執法的決心，一旦打架鬧事一律以現行犯逮捕。

警方指出，大甲媽鑾轎預計4月5日午後從台中市大度橋進入彰化縣境，依預訂路線南下遶經彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、埔心鄉、永靖鄉、北斗鎮及溪州鄉等地後進入雲林縣；回鑾時預計11日進入彰化市，當晚駐駕永樂街天后宮，12日清晨進入台中市區。

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依據往年經驗，大甲媽南下遶境進香，彰化市民生地下道素以打架出名；北返時最容易爆發衝突的地點則是彰化市大埔路、永樂街、民族路與中山路等處，彰化警分局為防止鬥毆事件發生，今天邀集轄區40多個宮廟代表及接轎團體舉行遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，防制有心人士於接轎時滋事，進而衍生打架鬥毆情事發生。

彰化警分局長林英煌指出，今年以高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待6大主軸為核心，律定參與大甲媽祖遶境的接轎團體需事先提出申請、建立接轎人員名冊、穿著統一服飾，並指派糾察員協助活動秩序及交通。

警方並要求所有宮廟及接轎人員於遶境中避免飲酒，嚴禁爭執鬥毆；活動期間為維護遶境路線周邊安寧秩序，以減少燃放鞭炮、晚間10點起零鞭炮、晚間12點後無噪音為準則。林英煌強調，一旦有打架鬧事一律以現行犯逮捕，絕不容許有心份子於廟會活動中擾亂秩序。

大甲媽遶境在即，彰化警分局今邀集40餘個宮廟及接轎團體簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓不藉故滋事。（圖由警方提供）

40餘個宮廟及接轎團體簽署「優質宮廟文化行動公約」，宣誓在大甲媽遶境時不藉故滋事。（圖由警方提供）

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