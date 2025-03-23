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    台中海線小黃公車 駕駛陳眾城、劉煒晴夫婦揪感心

    陳眾城、劉煒晴夫婦投入海線小黃公車駕駛服務，成為長者代步工具，也暖心幫助學子（交通局提供）

    陳眾城、劉煒晴夫婦投入海線小黃公車駕駛服務，成為長者代步工具，也暖心幫助學子（交通局提供）

    2025/03/23 13:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動小黃公車造福偏鄉！陳眾城、劉煒晴夫婦投入海線駕駛服務，成為長者代步工具，也暖心幫助學子！

    交通局長葉昭甫指出，台中市小黃公車已有26條路線，涵蓋山海屯區22個行政區、162里，克服公車行經偏鄉的困難，小黃公車幕後英雄，山線有夫妻檔張根逢與梁素華，海線也有夫妻檔駕駛陳眾城與劉煒晴。陳眾城是台灣大車隊海線小隊長之一，擁有豐富駕駛經驗與協調能力，妻子劉煒晴則獲去年金運獎「偏鄉優良駕駛」殊榮，攜手讓偏鄉交通暢行無阻。

    陳眾城說，父親早年要去醫院看診，因偏鄉交通不便，讓他燃起想為長者服務的心，台灣大車隊調查意願時，他和妻子決定參加，「以照顧父親的心情，來服務偏鄉的阿姨、叔叔們」。

    劉煒晴說，偏鄉乘客長者居多，見固定客幾天沒出現，還會向鄰居點名怎沒來搭車？夫妻每人開半個月「黃13」路線，劉煒晴有空還會隨車幫長者提重物下車，一人駕駛兩人服務，長者直呼「揪感心！」；乘客也常友善分享蔬果與手作蘿蔔糕，春節送小紅包感謝服務，他們只拿紅包袋討喜氣，錢退回給乘客，溫馨互動出門開車都像去見老朋友。

    學生也會運用接駁，劉煒晴曾見一名高中生將球鞋當寶物以鞋帶掛在肩頭，關心後才知他只有一雙球鞋，下雨淋濕無球鞋可替換，剛好小孩有同樣尺寸的球鞋便贈予他，學生一再感謝，她則希望學生以後行有餘力，也能同樣助人。

    劉煒晴說，長者坐車常分享家庭鎖事，家家有本難念的經，也讓長輩在車上有個談心的空間；還有阿公、阿嬤一開始質疑免費搭車「甘有影」？民眾見很有人車的庄頭一天到晚有計程車進來，心覺有異，還騎機車一路尾隨，後來才知是市府改善偏鄉交通德政，地方傳出好口碑後，連80歲阿嬤都能輕鬆出門。

    多給年紀大乘客一點協助，因為我們也會變成老人！夫妻倆說，開固定路線和時間的小黃公車，符合半退休工作模式，時間允許還幫行動不便長者代購生活用品，化身客貨兩用小黃公車，落實服務到家，兩人異口同聲說「幫忙一下，沒差啦！開車像做功德，非常樂在工作」。

    交通局建議民眾搭乘小黃公車，最好提前預約，小黃公車山線及屯區路線預約電話04-2436-6666（怡美車隊），預約時間上午8時至下午5時；海線路線預約電話04-4058-8888#9（台灣大車隊），預約時間上午9時至下午6時。

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