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    不必遠求！彰化市最美黃花風鈴木地點曝光

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/23 06:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到了黃花風鈴木炸開的季節！今年彰化縣員林市的黃花風鈴木成為最新的網美打卡點，讓許多人都專程去拍照，其實，彰化市民賞花不必遠求，南興國小校門口就有了，把街角全染成了金黃，有夠美的。

    以往彰化市民最常跑到芬園鄉彰南路去欣賞黃金大道，就算不下車打卡，光是坐在車內欣賞花海，整個心情也跟著飛揚起來。而今年彰化縣內人氣最高的黃金大道則換成員林市的八堡一圳，整個社群都被美照洗版。

    不過，最近有許多人發現，位於台1線省道上的彰化市南興國小就有美到炸裂的黃花風鈴木，雖然比不上芬園彰南路的壯觀，也無法與員林八堡一圳的澄黃浪漫相比，但能夠隱身於市區街角，在車流間閃閃金黃耀眼，彷彿在水泥叢林藏了光與希望，在意外驚喜中，格外讓人珍惜，也覺得幸福，才能搏得彰化市最美黃花風鈴木的美稱。

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最美的黃花風鈴木就在南興國小的人行步道，在市區中閃耀著金黃，令人格外有幸福感。（記者劉曉欣攝）

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