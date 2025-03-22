新北春紛節登場 巨型「粉嘻鯨」即起至4/20現身大都會公園

新北市府打造的巨大鯨魚地景，高7公尺、寬13公尺，融合現代藝術與自然元素，為新北大都會公園增添夢幻氛圍。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/22 17:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北春紛節今明兩日登場，園區規劃4大主題展區、3座表演舞台，集結150家市集攤商；另外，最大亮點「粉嘻鯨」水面裝置藝術自3月22日至4月20日限時展出。這座由市府觀光旅遊局與高灘地工程管理處打造的巨大鯨魚地景，高7公尺、寬13公尺，融合現代藝術與自然元素，為新北大都會公園增添夢幻氛圍。

高灘處長黃裕斌指出，「粉嘻鯨」每日展演噴水秀，從下午3點至晚間9點，每逢整點與半點水柱隨音樂起舞，重現鯨魚換氣律動。晚間6點起，燈光秀登場，絢麗燈效搭配音樂變化，營造奇幻水舞盛宴，成為春季必訪打卡地標。

請繼續往下閱讀...

黃裕斌表示，春紛節今年以「Follow your heart」為主題於3月22日至23日舉行，園區規劃4大主題展區、3座表演舞台，集結150家市集攤商，提供美食、特色商品與藝術體驗，適合情侶約會、親子同遊、好友野餐及毛孩放風，共度春日時光，現場在下午3點限量贈送野餐墊、圓扇。

觀旅局補充，4大展區包括「春紛微醺 搖呀搖」、「游牧野餐 躺呀躺」、「親子樂園 滑呀畫」、「毛小孩 跑呀跑」，並有二手玩具、二手童書交換會，培養愛物惜物的永續觀念，還有寵物友善樂園開放狗狗社交玩樂，寵物講座讓飼主學習與毛孩相處的知識。

音樂舞台則規劃3大主場，包含「春紛大舞台」邀請Angie、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生等卡司輪番登場；「綠洲小舞台」由Hit Fm台北之音DJ帶來九十年代至千禧年的經典金曲；「動物島小小舞台」由DJ播放remix版兒童歌曲。

觀旅局表示，民眾可搭乘捷運中和新蘆線抵達三重站後，從一號出口循指標前往，或搭乘62、232、227區、264、640線公車，在捷運三重站下車，步行3分鐘到會場。更多活動資訊，請關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

新北春紛節登場，不少民眾到三重都會公園野營。（記者羅國嘉攝）

新北市府打造的巨大鯨魚地景，高7公尺、寬13公尺，融合現代藝術與自然元素，為新北大都會公園增添夢幻氛圍。 （記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法