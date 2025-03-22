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    南投3.4萬噸垃圾臭翻市區 霧砲機、水車除臭防自燃

    南投市垃圾掩埋場堆置3.4萬噸垃圾臭氣沖天，南投市公所透過霧砲機噴灑次氯酸水分解臭味，有效降低垃圾臭味飄散市區。（南投市公所提供）

    南投市垃圾掩埋場堆置3.4萬噸垃圾臭氣沖天，南投市公所透過霧砲機噴灑次氯酸水分解臭味，有效降低垃圾臭味飄散市區。（南投市公所提供）

    2025/03/22 16:34

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣未有垃圾焚化爐，南投市垃圾掩埋場已堆置3.4萬噸垃圾，每當傍晚吹起落山風，臭氣沖天的垃圾異味就會飄到市區引發民怨。南投市公所為此購置霧砲機與強力水車，透過次氯酸水分解臭味，並灑水降溫，有效除臭與防止垃圾自燃，也讓垃圾臭味陳情案降低不少。

    南投市公所表示，南投市每天垃圾量有60噸，至今掩埋場已暫置3萬4000噸垃圾，由於垃圾去化不易，只能持續堆置，但過去因垃圾太多，加上掩埋場位在八卦山的半山腰，每逢傍晚吹起落山風，刺鼻垃圾臭味就會飄到市區影響生活環境，尤其夏天高溫，大量垃圾蓄積沼氣還會引發火警，造成不少民怨。

    為避免臭味與防止火災，場區購置霧砲機並安裝在回收車上，透過每週3次噴灑次氯酸水，分解垃圾臭味與消毒，有效減少臭氣飄散至市區。

    另外，公所也與南投縣環保局建置場區熱顯像監控系統，以及向環境部爭取經費設置消防系統與水車，一旦發現垃圾溫度升高，就會以強力水車降溫，避免垃圾自燃，即便火災發生，場區消防系統也有足夠水源可就近滅火，相關防範措施已上軌道，有關民眾反映垃圾臭味陳情案也大幅減少，未來會持續進行臭味與防火管控，維護市區環境與生活品質。

    公所也說，去年南投市垃圾外運焚化時，因垃圾分類不確實，在抽檢被發現含有金屬、寶特瓶等可回收物，已被退運2次，遭罰17萬元，呼籲民眾丟垃圾前應做好分類，以免再遭退運、受罰。

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