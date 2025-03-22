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    精鑽郵輪前進號高雄港初登場 800旅客來台遊高雄

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）靠泊高雄港旅運中心。（港務公司提供）

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）靠泊高雄港旅運中心。（港務公司提供）

    2025/03/22 16:14

    〔記者吳亮儀／台北報導〕高雄港今天上午迎來今年第5艘首航郵輪「精鑽郵輪前進號」（Azamara Onward），高雄港務分公司特別安排噴水儀式歡迎，致贈船長首航紀念牌，前進號預計晚上8點離港，啟程前往香港，繼續下一段亞洲航程。

    前進號隸屬於皇家加勒比集團旗下的精鑽郵輪，屬馬爾他籍，總噸數約3萬噸、船長181公尺、船寬25.5公尺，可搭載804人，提供旅客寬敞舒適的海上空間及優質的服務，船上設施一應俱全，旅客可於餐廳享受精緻美食饗宴，在酒吧品味美酒，或於游泳池、健身房及水療中心放鬆身心靈。

    前進號的姊妹船探索號（Azamara Quest）曾在2019年首航高雄港，兩者都屬小型精品郵輪，具備靈活的航行優勢，較大型郵輪能靠泊更多的港口，可深入鮮為人知的祕境小島及特色港口，帶領旅客暢遊及探索私房景點。

    高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，安排原住民迎賓表演，歡迎首航郵輪旅客蒞臨。前進號這次航程自美國出發，途經法屬玻里尼西亞、薩摩亞、東加、斐濟、紐西蘭、澳洲、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、台灣、香港、越南、柬埔寨及泰國等港口，橫跨北美洲、大洋洲及亞洲三大洲，並在台灣停靠高雄港。

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）首航高雄港。（港務公司提供）

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）首航高雄港。（港務公司提供）

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）首航高雄港。（港務公司提供）

    精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）首航高雄港。（港務公司提供）

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