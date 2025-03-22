澎科大34週年校慶 昨有園遊會、今辦迷你馬拉松與健走

國立澎湖科技大學校慶，以園遊會揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

2025/03/22 16:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最高學府-國立澎湖科技大學34週年校慶，以「傳承創新、同心同行」為主題。由21日校慶園遊會揭開活動序幕，澎湖縣長陳光復以大家長身份出席，期許澎科大持續發揮辦學優勢，為地方培育更多的優秀人才，透過資源整合及產官學合作，共同引領澎湖向前邁進。

校慶園遊會由學生社團及校外許多公民營機關團體社團共同合作辦理，結合街頭藝人的澎湖縣長川劇變臉、魔術及雜耍表演，會場宛如舉辦一場盛大的嘉年華會，吸引許多來自校內外的師生、校友及貴賓蒞臨共襄盛舉，洋溢校園青春與活力。

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今（22）日特別舉辦「早安太陽」迷你馬拉松與健走活動，預計有超過數百名教職員工、學生以及社區民眾熱情參與。校長黃有評指出，今年的校慶路跑活動吸引校內外眾多人士共同參與，顯示所有與會教職員生及貴賓們對於運動的高度重視，希望透過這次路跑健走活動，能夠推動學校更加蓬勃發展。

澎科大的校慶活動相當多元，有園遊會、二手市集、運動會、路跑，還有街頭藝人表演，除學生外，也吸引許多在地居民共襄盛舉。包含議員蘇陳綉色、環保局長蔡淇賢、文化局長陳鈺雲、馬公市民代表會副主席莊國輝、成功國小校長王天敏、澎水學務主任葉乃昇、榮民服務處長余熙明、雅霖大飯店總經理呂亞庭、立榮航空公司澎湖副主任歐錦屏等人均出席運動會，為青年學子加油。

澎湖最高學府-國立澎湖科技大學34週年校慶，舉行多元化慶祝活動。（澎湖縣政府提供）

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