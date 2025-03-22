不想輸！兒時車禍右手神經斷裂 美少女在武術競技場上大放光芒

兒時車禍右手神經斷裂，美少女卓佑嫆在武術大放光芒，獲頒今年彰化家扶中心的自強兒少。（記者劉曉欣攝）

2025/03/22 15:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣田中高中國中部學生卓佑嫆，從小由祖母與曾祖母一手帶大，兒時因為車禍造成右手神經斷裂，改用左手寫字與畫畫，並加入家扶武術隊，因為抱著「不想輸」的心情，多次在競技場上大放光芒，遺憾的是祖母與曾祖母都過世了，無法跟她們分享榮耀！

卓佑嫆表示，她因為右手受傷，長期都習慣使用左手，4年前在家扶協助下，進行右手神經修復手術，讓她的右手功能恢復一大半功能。雖然右手受傷，但她在練習武術時，完全不想輸給別人，再累再難，都要咬著牙，練到好為止，如今她在南拳或是南棍參加比賽，都有獲獎紀錄。

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卓佑嫆說，她從小就跟祖母與曾祖母同住，祖母要洗腎，曾祖母視力很微弱，也要跟哥哥一起幫忙照顧祖母與曾祖母，後來，祖母先離世，曾祖母也走了，才跟著務農的爸爸一起生活。她跟哥哥會分擔家事，念餐飲科的哥哥負責煮飯，其它家事就由她包辦。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年在兒童節前夕，表揚縣內卓佑嫆等10位自強兒少，其中，有多位獲獎者都是在運動場上表現亮眼，像是田徑選手施韋廷、曲棍球守門員林恩竹、喜歡跳舞的劉子鈴、巧固球好手謝宇恩、劍道少年洪偉庭，以及羽球少女鄭羽芯，都為自己的運動人生走出一片天。

王震光指出，另外，還有幫助爸爸到市場叫賣的程美鳳、由外婆帶大的楊名偉是吉他好手，以及認真念書拿獎學金以減輕單親媽負擔的李懿真，也都獲頒自強兒少。希望家扶兒都能不畏逆境 ，勇敢追夢。

兒時車禍右手神經斷裂，美少女卓佑嫆在武術大放光芒，獲頒今年彰化家扶中心的自強兒少。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心在兒童節前頒獎表揚自強兒少，其中7位都在運動場上綻放光芒。（記者劉曉欣攝）

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