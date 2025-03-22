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    3.1億打造宜蘭石城自行車道 串聯新北福隆舊草嶺環狀線

    宜蘭縣政府今年4月將從石城漁港往南延伸打造4公里長的自行車道，導入新北遊憩量能。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今年4月將從石城漁港往南延伸打造4公里長的自行車道，導入新北遊憩量能。（宜蘭縣政府提供）

    2025/03/22 13:52

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部建置全台環島自行車路網，針對宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資3.1億元由觀光署委託宜蘭縣政府辦理，總長逾4公里，將串聯新北市福隆舊草嶺環狀線自行車道，預計今年4月初動工、2027年8月完工，往南導入新北遊憩量能。

    舊草嶺隧道自行車道全程約20公里，以新北福隆為中心，北至鹽寮，南至宜蘭石城，沿途不但有豐富歷史、文化，還有自然海岸風景，美不勝收，因深受旅客喜愛，觀光署將從石城再往南延伸4公里自行車道至大里。

    石城漁港至大里懷德橋段自行車專用道，總長約4140公尺，包括新闢路段2935公尺及既有路段改善1205公尺，車道寬度約2.5公尺，受觀光署委辦的宜蘭縣政府，將以台二省道路外的方式進行路線規劃，並會納入生態檢核作業，充分考量計畫對生態環境的衝擊及因應。

    縣府表示，因路線規劃於台二省道路外靠海側，因應環境氣候的浪襲威脅、工程材料耐久性及維護管理成本，均一併綜合評估，總經費3億1000萬元，包含設計、監造、施工及生態檢核作業等，其中工程費占2億8365萬元。

    縣府指出，計畫完成後，自行車道將可串聯既有東北角風景區福隆舊草嶺環狀自行車道，往南再連接其他相關單位規劃路線，可將新北市自行車觀光遊憩量能延伸至宜蘭，同時連結石城車站景觀餐廳與大里海景公園等，建構出優質鐵路及自行車道雙鐵交通的深度旅遊。

    石城漁港至大里懷德橋段自行車道預計2027年8月完工，屆時旅客就能從福隆車站出發，沿著台二線一路騎到石城後，再往南延伸至大里，沿線除可晀望龜山島風光，還有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行，途經石城車站、桶盤堀漁港、大里天公廟、大里車站、大里漁港等景點，欣賞太平洋優美的天際線。

    交通部建置全台環島自行車路網，針對宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資3.1億元由觀光署委託宜蘭縣政府辦理，總長逾4公里。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    交通部建置全台環島自行車路網，針對宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資3.1億元由觀光署委託宜蘭縣政府辦理，總長逾4公里。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭石城漁港至大里懷德橋段自行車專用道（左側），總長約4140公尺，包括新闢路段2935公尺及既有路段改善1205公尺，車道寬度約2.5公尺。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭石城漁港至大里懷德橋段自行車專用道（左側），總長約4140公尺，包括新闢路段2935公尺及既有路段改善1205公尺，車道寬度約2.5公尺。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    石城漁港至大里懷德橋段自行車道預計2027年8月完工（最下方車道），屆時旅客就能從福隆車站出發，沿著台二線一路騎到石城後，再往南延伸至大里，沿線將有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

    石城漁港至大里懷德橋段自行車道預計2027年8月完工（最下方車道），屆時旅客就能從福隆車站出發，沿著台二線一路騎到石城後，再往南延伸至大里，沿線將有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行。圖為示意圖。（宜蘭縣政府提供）

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