新豐千人種樹 共織一片「生態綠網」

新竹縣長楊文科（右2起逆時針依序）、新竹縣議員何智達、林業及自然保育署新竹分署長夏蓉生、新豐鄉長徐煒傑一起栽種槲櫟。（記者黃美珠攝）

2025/03/22 13:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天和林業及自然保育署新竹分署一起以「織一片生態綠網」為名，在新豐鄉新庄子後營區野戰公園舉辦千人植樹贈樹苗活動。縣長楊文科、分署長夏榮生、縣議員何智達以及鄉長徐煒傑等更攜手種下槲櫟、這個一度被認為在台灣已消失不見，直到2002年在新豐坑子口靶場管制區再度現身的瀕危樹種，凸顯新豐在這片生態綠網中的重要地位。

這個因應植樹月而生的活動，獲得約1200名來自新豐鄉各村里的鄉親共襄盛舉，大家一起種下800棵包含槲櫟、厚葉石斑木等台灣原生植物，希望未來這座公園能樹木成林、花叢盛開，適合親子同樂，也能吸引獨角仙、蝴蝶等昆蟲、鳥類一起來安居。

請繼續往下閱讀...

此外，縣府農業處和新竹分署也合力提供了4000棵的樹苗，給大家帶回家栽種，種類有月橘、萊特氏越橘、忍冬、雙花金絲桃、佛氏通泉草、蛇莓、熊貓仙丹、矮仙丹、茶花、桂花、杜鵑等，有些媽媽就是揹著「嫩嬰」也不怕勞苦地頂著太陽來趕集，耐心領取苗木。

楊文科說，現在是AI的世代，但AI卻依舊不能取代像是樹木這樣有生命的東西，所以我們要一起來種樹。今天特別選擇栽種的樹種中，有個是瀕危的槲櫟，這是縣府農業處近年跟國立嘉義大學森林暨自然資源系合作復育的成果，它在台灣消失多年後又重新在新豐被發現，今天特別在新豐的野戰公園種下20多棵，象徵新竹縣在生態復育上的一個里程碑，也希望所有新豐鄉親們都能知道這段不容易。

夏榮生說，去年大家在這裡種下光臘樹等原生樹種，如今去年栽下的樹苗都長大了，讓來公園休憩的民眾能有綠意，也造就生物棲息的空間，說明了每一棵樹無論大小，都將成為自然環境中的一個節點。

這些節點隨著時間推移，從小點擴展成更廣闊的自然棲地，串連各個生態綠化區域，就能編織出一片綠網。如此，動植物的棲息地與廊道空間得以通暢延展，提供豐富資源促進生物繁衍，逐步推動生態系統的恢復與發展。畢竟森林是所有物種寶貴的食物來源處，其存在對人類永續的生活非常重要。

徐煒傑說，槲櫟曾出現在電影「冰原歷險記」中，其種子過去則是製作陀螺這個童玩的材料。針對去年種下的光臘樹，鄉公所打算在今年6月舉辦獨角仙的施放活動，讓鄉親進一步了解這些樹木跟生態的關聯，也期許今年種下的槲櫟能快快長大，其果實出現後就能邀集小朋友來一起DIY做陀螺。（14:06更新）

新竹縣長楊文科（右）、林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左）各自在新豐野戰公園栽種下自己的槲櫟樹。（記者黃美珠攝）

響應種樹，一名媽媽揹著「嫩嬰」不辭勞苦也要領取樹苗。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉野戰公園今天備有4000棵台灣原生種樹苗給鄉親領回家栽下。（記者黃美珠攝）

林業及自然保育署新竹分署長夏榮生說，森林是所有物種寶貴的食物來源處，其存在對人類永續的生活非常重要。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉長徐煒傑（中）說，去年野戰公園種下的光臘樹，公所6月將辦獨角仙施放活動，期許今天種下的槲櫟快快長大後，公所就可以邀請小朋友用槲櫟種子DIY做陀螺。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科強調，AI雖可以取代很多，但依舊無法取代樹木這些有生命的東西。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法