新北「幸福小站」募集二手家具家電 現最需衣櫃冰箱電視

新北「幸福小站」募集二手家具與家電，幫助弱勢族群改善生活環境，將物資送往需要的家庭。（新北市環保局提供）

2025/03/22 13:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局「幸福小站」正在募集二手家具與家電，幫助弱勢族群改善生活環境，若民眾家中有外觀良好且功能無損壞的二手衣櫃、冰箱或電視，歡迎提供給「幸福小站」，環保局將透過媒合機制，將物資送往需要的家庭，促進資源循環利用，傳遞社會關懷。

環保局表示，由於援助對象對於物資的需求各不相同，「幸福小站」將盡可能依其需求媒合物資並免費運送。目前，衣櫃、冰箱及電視的需求量較大，其次則是洗衣機、沙發及電鍋，若民眾家中有閒置或想要汰換的以上物品，且外觀良好、功能無損壞，都可提供。

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環保局說明，「幸福小站」計畫整合各機關、團體及社區所提供的家具或家電等二手物資，並透過社福機關轉介媒合給失業家庭、清寒學童、火災受災戶等弱勢族群，在改善他們生活環境的同時，也讓資源發揮最大價值，除一般民眾捐贈，近期許多企業與社會團體也熱心響應，包括美國在台協會（AIT）、聯誠寵物公司、巴可公司等單位，積極捐贈物資，為社會盡一份心力。

曾接受媒合的新莊區段小姐表示，家中於今年大年初一發生火災，透過社會局社會福利中心轉介得到「幸福小站」幫助，媒合提供書櫃、書桌椅、檯燈、鞋櫃以及上下鋪床等家具，讓家中2大3小可以重新再出發，對未來重拾希望。

環保局指出，「幸福小站」自2011年7月成立至今，已成功改善5554戶需要幫助家庭，並為3萬7105件二手物找到新歸宿，既為弱勢族群提供實質幫助，也推動資源永續利用，透過愛心捐贈，每份物資都發揮最大價值，民眾可聯絡「幸福小站」回收專線（02）8952-0755或至其官方網站查詢。

新北市環保局「幸福小站」整合各單位及社區提供家具或家電等二手物資，轉介媒合給失業家庭、清寒學童、火災受災戶等弱勢族群。（新北市環保局提供）

民眾家中有閒置或想要汰換的家具，且外觀良好、功能無損壞，都可提供「幸福小站」。（新北市環保局提供）

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