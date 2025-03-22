課審會遲未召開 教育部：因國民黨團變更審查會委員人選
教育部今天表示，課審會委員會審查會延遲召開，是因為國民黨團更換名單，並無政治考量。（資料照）
〔記者楊綿傑／台北報導〕負責審議中小學課綱的「高級中等以下學校課程審議會」，部分委員至去年底任期屆滿，立法院今年初提出各黨推舉「課審會委員審查會」委員名單，但遭外界質疑遲未召開會議是因綠營無人數優勢，並配合大罷免時程。教育部今嚴正澄清，因國民黨團變更人選，故程序須重新處理，無政治考量。
「高級中等以下學校課程審議會」委員48人，非政府代表委員13人去年底任期屆滿，依據「高級中等教育法」規定，新任委員名單須經「課審會委員審查會」審議，該會由立法院推舉11至15名人士組成。而此次立院發布由藍營綠營各推7人、白營推1人。
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教育部說明，立法院於今年1月8日函復行政院提交各黨團推薦之審查會委員名單，並於3月11日再次函知行政院更換國民黨團推舉之委員名單，變更名單須依程序重新處理相關事宜，導致作業時間順延。
教育部指出，皆依循法定程序辦理課審會相關事務，尊重立法院推舉之委員審查機制，並確保課程審議制度之正常運作。
教育部強調，在收到審查會名單後，依程序辦理課審會非政府代表委員名單之審查作業，並非如部分外界揣測刻意延宕，亦無政治考量。將持續依法行政，確保課程審議機制之公正性與專業性。