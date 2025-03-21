海域水質監測年報發布 台灣大部分海灘水質屬於「優良」等級

七美海域採水。（海保署提供）

2025/03/21 11:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕明天是世界水資源日，海洋委員會海洋保育署（海保署）今（21）日發布「2024年海域水質監測年報」，海保署援引監測結果指出，大部分海灘的水質屬於「優良」等級，顯示多適合民眾進行親水活動。

聯合國在1993年訂下每年3月22日為世界水資源日，目前海保署125處測站中有105個海域水質測點、20個沿岸強化監測水質測點，測點位置皆距離岸際1-2公里以上，檢測項目涵蓋水溫、鹽度、溶氧量、pH、懸浮固體、重金屬、氮化合物、礦物性油脂、葉綠素a、生化需氧量、大腸桿菌群等22項水質指標。

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海保署說明，去年6、7月間水域活動高峰期間的監測，在16處海灘大腸桿菌群與腸球菌群等微生物分析，參考世界衛生組織及美國環保署建議，進行海灘水質等級的分級，32次的監測結果顯示25次優良、6次普通，大部分海灘的水質屬於「優良」等級。

海保署表示，沿岸水質由各縣市共246處水質監測點把關，水質監測資料每季均公布於該署海洋保育網iOcean網站，建議民眾可參考官方水質監測資訊，選擇適合的海灘或水域進行水上活動。

今年世界水資源日主題為冰川保護，海保署表示，雖然冰川跟台灣的距離很遙遠，但冰川融化對全球氣候、海水溫鹽環流等影響都很大，對整體海域環境品質也可能造成影響。海保署署長陸曉筠說，透過加強水質監測範圍、提升監測技術，以及推動海洋污染防治政策，強化海洋生態保育工作，才可守護台灣珍貴的海洋資源。

大溪蜜月灣海灘採水。（海保署提供）

台電1期離岸風場採水。（海保署提供）

樣品與清水的水色判定。（海保署提供）

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