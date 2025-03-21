台中豐原掃墓專車行駛日期公布 觀音山公墓交通管制

警方配合豐原區公所提供掃墓專車服務進行交管。（警方提供）

2025/03/21 09:28

〔記者張軒哲／台中報導〕清明節連續假期將至，許多民眾習慣提前掃墓祭拜祖先，利用連假前2週前往豐原區觀音山公墓掃墓，豐原分局與豐原區公所期前召開協調會，針對前往觀音山公墓必經要道妥善規劃行車動線交通管制，並由豐原區公所提供掃墓專車服務。豐原區公所掃幕專車於3月22、23、29、30日及4月3、4日共6天行駛。

豐原警方今日指出，豐原區觀音山公墓南陽路58巷管制及掃墓專車服務，巷口將實施交通管制與機動巡邏，並配合豐原區公所掃幕專車於3月22、23、29、30日及4月3、4日共6天，每日5時30分至13時30分禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入，管制期間豐原區公所提供往返觀音山公墓掃墓專車服務，區公所大門乘車處於6時至12時發車，納骨塔乘車處於6時30分至13時發車，請民眾多加利用。

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豐原分局長林大為呼籲，清明連假前2週是民眾祭祖掃墓及慎終追遠的重要日子，除掃墓外要多注意上山路上顛簸，可多利用豐原區公所規劃掃墓專車服務前往觀音山掃墓並注意年長者行動安全，避免讓單獨前往上山，防止年長者因迷路而迷失方向，另外也要注意攜帶物品如金紙及其他易燃物之使用安全，防範引起火災等情形。

豐原區觀音山公墓暨納骨堂清明掃墓服務專車注意事項宣導單。（台中市府提供）

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