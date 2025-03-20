「兒少目睹家暴第一視角」身歷其境 婦援會用VR拍公益短片

女演員鍾瑶擔任婦援會公益代言人，呼籲大眾關注目睹家暴的兒少，給予更多關懷，給孩子一個安全的明天。（婦援會提供）

2025/03/20 19:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕拒絕家庭暴力！婦女救援基金會服務目睹家暴的孩子已22年，發現這些兒少承受極大心理創傷，為呼籲民眾關注受暴兒少，首度透過VR（虛擬實境）拍攝公益短片，呈現目睹家暴的第一人稱視角，讓觀者身歷其境，從而行動起來，做出改變，幫助兒少走出困境。

童年曾目睹又遭家暴的大栩分享，「目睹暴力，就是看到自己最愛的兩個人在互相傷害。」幼時父母爭吵、肢體衝突，自己既害怕無助、長期壓力，長大後才發現，一直以來只是在「生存」，而不是「生活」，且兒童的心理創傷比外傷更難癒合，過去的陰影即使成年後仍影響著人際關係與家庭期待。

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婦援會統計，每年接觸將近8百名目睹家暴兒少，有5成接受婦援會社工服務，服務經驗發現，目睹家暴後有38％的兒少會產生心理影響、30％行為影響、13％生理影響、4.12％人際和學校適應影響、5.7％家庭關係與親職教育影響。

婦援會110年網路民調，童年目賭家暴對成年影響，有68.5％童年目睹也曾有遭受家暴經驗、80％ 出現負面自我價值感、77％曾有自殺念頭、48％曾有自傷行為、78.2％害怕成為親密關係裡的受暴者或施暴者、62.8％害怕踏入婚姻或親密關係裡

婦援會執行長杜瑛秋說，今年度公益廣告首次運用VR技術，讓觀眾以第一視角親身感受家暴現場的衝擊，進一步體會兒少的無助與恐懼，盼藉此引起大眾更廣泛的關注，向默默承受傷害的目睹兒少伸出援手，降低創傷影響。

婦援會也邀請女演員鍾瑶擔任公益代言人，鍾瑶說，接下這次的公益代言時，內心有一種說不出的震撼，先前對家暴理解較狹隘，後才發現，目睹暴力的孩子傷口可能更深更久，也曾聽朋友提過小時候見過暴力，認為這些都會影響孩子一生，更明白關注這個議題，不只是去談論它，而是要真正行動起來，這些孩子不是「沒事」，他們需要被理解、被支持。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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