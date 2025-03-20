葉丙成曾發文聲援站導護被告老師 教部：和內政部、交通部合力改善

立委林月琴（右二）今日和靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左一）、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左二）、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風（右一）開記者會，呼籲政府正視導護工作。（圖由立委林月琴辦公室提供）

2025/03/20 16:27

〔記者林曉雲／台北報導〕立委林月琴今（20）日和靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風開記者會，針對導護工作衍生的危險風險、法律保障及教育訓練，政府應有明確管理並法制化，林月琴更表示，教育部政次葉丙成於2016年曾對老師「站導護」被告發文聲援，呼籲採取「行動」解決導護問題，教育部應明定導護工作內容及保障，教育部及交通部則應訂定教育訓練課程。教育部則回應，與內政府及交通部合力改善中。

林月琴表示，2023年高市某國中女教師執行導護工作，遭闖紅燈小客車撞成重傷、終身失能，另也曾發生老師因故未到場站導護，2名孩童遭卡車撞死，家長提告教師，更曾有導師因需站導護而離開教室，1名學生不慎在教室遭熱水燙傷，一審判決老師業務過失有罪等，教育部等部會不能再讓地方政府或學校任意安排導護工作。

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教育部回應，111年起配合行政院「道路交通安全精進作為」，自113年與內政部國土管理署及交通部公路局共同推動「永續提升人行安全計畫」，持續改善校園周邊道路環境，每學期調查中小學周邊危險路口需警察或義交協助指揮需求，由警政署協助學校執行上學及放學交通導護，維護學生通學安全。

教育部說明，為協助學校解決導護人力等問題，111年函發「交通導護志工運作方式參考範本」供地方政府及學校參用，明定新進導護志工隊員均應參加基礎訓練，必要時得由縣市政府交通警察大隊等，協辦導護志工訓練，地方政府得依地方特性及實際運作需求，訂定相關規範，使運作機制更周延。

教育部表示，有關教師執行職務保障部分，行政院人事行政總處已調增因執行職務致受傷、失能及死亡慰問金發給標準，提高執行危險職務發生意外致失能或死亡慰問金至最高新台幣1000萬元，並將受傷慰問金發給額度調增1倍，實質加強照護教師執行職務安全之保障。

教育部說明，學校可依所在環境區域特性及交通狀況需求，彈性規劃及運用在地資源與人力，編組於學校周邊區域執行導護及相關工作，將持續督請各地方政府及學校規劃妥適之學生交通導護方案，以兼顧師生安全及權益。

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